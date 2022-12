La lave en fusion s’écoulant du volcan sur la grande île d’Hawaï menace de bloquer l’autoroute principale de l’île

Le volcan, situé sur la grande île d’Hawaï, n’est pas entré en éruption depuis 1984 lorsqu’il a émis de la lave pendant plus de trois semaines. (Photo de Tayfun Coskun/Agence Anadolu via Getty Images)

La lave menace de dépasser l’autoroute sur la plus grande île d’Hawaï.

La lave du volcan Mauna Loa pourrait traverser l’autoroute la semaine prochaine.

Le représentant américain Ed Case et le représentant américain Kaiali’i Kahele ont demandé de l’aide au président Joe Biden si la lave traversait l’autoroute.

Les habitants de la plus grande île d’Hawaï se préparent à ce que la lave en fusion provenant du volcan Mauna Loa traverse l’autoroute principale de l’île, bloquant l’itinéraire le plus rapide d’un côté de l’île à l’autre, selon des informations.

Hawai’i est la plus jeune et la plus grande des trois îles de l’État selon le Autorité du tourisme d’Hawaï. L’île est presque deux fois plus grande que les deux autres îles de l’État et est familièrement connue sous le nom de “Big Island”.

La lave menace de couler sur l’autoroute principale de l’île et de bloquer la route la plus rapide du nord au sud de l’île, selon l’Associated Press.

Frank Manley, une infirmière auxiliaire autorisée, a déclaré à l’AP que son trajet pour se rendre au travail était déjà d’une heure et 45 minutes dans chaque sens vers et depuis le travail sur l’autoroute. Si l’autoroute est bloquée, cela pourrait ajouter des heures de travail, des visites chez le médecin et des livraisons, a rapporté l’AP.

Les scientifiques de l’US Geological Survey ont déclaré que la lave coulait à environ 4,3 kilomètres de la route vendredi et pourrait dépasser la route d’ici la semaine prochaine, selon l’AP.

Le représentant américain Ed Case et le représentant américain Kaiali’i Kahele ont envoyé au président Joe Biden une lettre indiquant qu’Hawaï aurait besoin d’une “aide immédiate” si la lave bloque l’autoroute.