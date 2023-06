La lave du volcan Mayon coule aux Philippines, des milliers de campent vers des centres d’évacuation

Mardi, des camions de villageois ont fui les communautés philippines proches du volcan Mayon en éruption, traumatisés par la vue de la lave incandescente coulant dans son cratère et craignant les explosions sporadiques de cendres.

Près de 15 000 personnes ont quitté les communautés agricoles, pour la plupart pauvres, dans un rayon de six kilomètres du cratère de Mayon, dans le nord-est de la province d’Albay, lors d’évacuations forcées depuis le pic de l’activité volcanique la semaine dernière. Le gouverneur d’Albay a étendu la zone de danger d’un kilomètre lundi et a demandé à des milliers d’habitants d’être prêts à se déplacer à tout moment.

Mais beaucoup ont choisi de fuir la zone de danger élargie avant même l’ordre d’évacuation obligatoire.

« Il y a déjà de la lave et des chutes de cendres », a déclaré Fidela Banzuela, 61 ans, depuis un camion de la marine où elle, sa fille, ses petits-enfants et ses voisins ont grimpé après avoir quitté leur maison dans le village de San Fernando près de Mayon. « Si le volcan explose, nous ne verrons rien car il ferait si noir. »

Sa fille, Sarah Banzuela, a fui avec ses deux enfants, dont un enfant de deux ans souffrant d’asthme, qui, selon elle, pourrait être déclenché par les cendres volcaniques qui se sont abattues sur leur village au cours du week-end.

« Il y a déjà des chutes de cendres et, la nuit, il y a de la lave brûlante du volcan qui semble se rapprocher de nous », a déclaré Sarah Banzuela, 22 ans, à l’Associated Press. Elle et sa mère sont arrivées dans une école primaire transformée en centre d’évacuation grouillant d’autres villageois déplacés.

Panaches de cendres

Après des jours de signes de regain d’agitation, y compris un essaim de chutes de pierres et une lueur de cratère orange vif visible la nuit, le Mayon a commencé à expulser de la lave dimanche soir, qui coulait lentement dans deux ravins sur son versant sud-est, ont déclaré des experts gouvernementaux en volcanisme.

Un panache de cendres qui a atteint 100 mètres à l’aube mardi a dérivé vers le sud-est avec le vent vers certains villages, a déclaré Teresito Bacolcol, directeur de l’Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

Une vidéo AP montrait un rocher arraché du côté d’un dôme de lave dans le cratère du Mayon, puis plongeant et se brisant en petits morceaux chauffés au rouge alors qu’il roulait et s’écrasait sur d’autres pierres sur la pente raide du volcan.

Des personnes sont vues lundi dans un centre d’évacuation à Guinabotan, dans la province d’Albay, dans le nord-est des Philippines. (Aaron Favila/Associated Press)

Le Mayon de 2 462 mètres est l’un des principaux attraits touristiques des Philippines en raison de sa forme conique pittoresque et est le plus actif des 24 volcans connus de l’archipel. Il a éclaté violemment pour la dernière fois en 2018, déplaçant des dizaines de milliers de personnes. En 1814, l’éruption du Mayon ensevelit des villages entiers et fait plus de 1 000 morts.

Avec son sommet souvent entouré de volutes de nuages ​​qui passent, Mayon est apparu calme mardi, mais Bacolcol a déclaré à AP que la lave continuait à couler lentement sur ses pentes, bien qu’elle ne puisse pas être facilement vue sous le soleil radieux.

Niveau d’alerte récemment relevé

Le volcan avait été élevé au troisième niveau d’alerte sur un système d’alerte en cinq étapes le 8 juin, ce qui signifie qu’une éruption dangereuse est possible dans des semaines ou des jours.

Liza David Balbin s’est enfuie avec ses enfants vers un refuge d’urgence dans la ville de Saint-Domingue après avoir eu peur des émissions de lave de Mayon et sa communauté agricole de San Antonio a été touchée par des chutes de cendres. La femme au foyer de 48 ans a déclaré que le gouvernement devrait trouver un moyen efficace de déplacer les Philippins pauvres comme elle loin des volcans, des flancs de montagne où les glissements de terrain sont fréquents et des côtes frappées par les raz-de-marée.

Une vue générale montre le volcan Mayon alors qu’il libère de la fumée blanche dans l’air lundi. (Charisme Sayat/AFP/Getty Images)

En 1991, Balbin a vu le mont Pinatubo exploser lors de l’une des plus grandes éruptions volcaniques du 20e siècle. Les chutes de cendres massives et les coulées de boue volcaniques ont anéanti son village et les communautés périphériques de la province de Pampanga, au nord de Manille. Elle a survécu et des années plus tard, elle a épousé un homme qui l’a emmenée dans sa province natale d’Albay, où ils vivaient dans un village pauvre non loin de Mayon.

« Je me suis échappée de Pinatubo puis je me suis retrouvée près du volcan Mayon », a-t-elle déclaré à AP en riant. « Pourquoi ma vie est-elle comme ça ? »

L’éruption est la dernière calamité naturelle à tester l’administration du président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin de l’année dernière et a hérité d’une économie qui a été brisée par deux ans de pandémie de coronavirus, qui a également aggravé la pauvreté et le chômage.

Marcos a déployé certains des membres de son cabinet à Albay pour aider à distribuer l’aide alimentaire et rassurer les villageois déplacés.