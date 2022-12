La lave du volcan hawaïen n’est plus une menace imminente pour l’autoroute clé

La lave du plus grand volcan du monde n’est plus une menace imminente pour l’autoroute principale traversant la grande île d’Hawaï, ont déclaré jeudi des scientifiques, un développement qui était un répit bienvenu pour les automobilistes qui dépendent de la route.

Le Mauna Loa était toujours en éruption jeudi matin, mais la lave qui alimentait le flux se dirigeant vers la route cruciale a été coupée, probablement en raison d’une production réduite, a déclaré David Phillips, scientifique adjoint responsable de l’observatoire des volcans hawaïens de l’US Geological Survey.

“C’est une bonne nouvelle pour nous”, a déclaré le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth. Pourtant, les responsables du comté ont déclaré qu’ils resteraient en alerte, car les scientifiques disent que les choses pourraient toujours changer.

La lave du Mauna Loa, qui a commencé à entrer en éruption le 27 novembre après avoir été calme pendant 38 ans, se trouvait à 2,8 kilomètres de Saddle Road, également connue sous le nom de Route 200 ou Daniel K. Inouye Highway, a déclaré l’US Geological Survey.

“Donc, juste pour souligner, il n’y a actuellement aucune menace pour les communautés ou les infrastructures insulaires”, a déclaré Phillips.

Changement significatif de #MaunaLoaErupts du jour au lendemain.

* L’éruption de la fissure 3 a réduit l’apport de lave .

* Le flux se déplaçant vers #SaddleRoad est bloqué.

* La lave dépasse les canaux près de l’évent & ; coulant pas plus de 2,5 mi.

* Les canaux de lave en dessous de ce point semblent drainés. https://t.co/UOlq89wxCL pic.twitter.com /g1i07FWhOx —@USGSVolcans

La semaine dernière, des responsables ont déclaré que le plus tôt que la lave pourrait toucher la route était d’une semaine, incitant les automobilistes à se préparer aux bouleversements d’une éventuelle fermeture qui pourrait ajouter des heures aux temps de trajet sur les routes côtières alternatives. Mais, comme prévu, la lave a considérablement ralenti ces derniers jours alors qu’elle se déplaçait sur un terrain plus plat, laissant les scientifiques incapables d’estimer une chronologie plus claire.

Phillips a déclaré que la fissure active génère toujours des coulées de lave, mais elles seront localisées autour de la fissure.

S’il y a des flux supplémentaires dans le canal, il est très peu probable que l’approvisionnement par le haut pousse le front de flux vers l’avant pour devenir une menace, a déclaré Frank Trusdell, géologue à l’observatoire des volcans.

“Donc pour le moment, nous ne nous attendons pas à ce que la nouvelle lave sortant en surface puisse reconstituer l’approvisionnement des coulées les plus proches de l’autoroute Daniel K. Inouye”, a-t-il déclaré.

REGARDER | Une éruption illumine le ciel nocturne d’Hawaï : Ciel nocturne illuminé par l’éruption du volcan d’Hawaï Le Mauna Loa d’Hawaï est entré en éruption dimanche soir, créant une lueur rouge dans le ciel.

Pendant ce temps, les scientifiques essayaient de comprendre pourquoi les fontaines de lave étaient plus hautes que d’habitude du jour au lendemain – une merveille remarquée par les gens à travers l’île, a déclaré Phillips. Il n’y avait pas une bonne estimation de la taille, a-t-il dit, mais les fontaines mesuraient au moins plusieurs centaines de pieds.

Quelque 20 000 véhicules ont utilisé un itinéraire d’observation, qui a ouvert la semaine dernière pour tenter de gérer les foules de lave-gawkers nocturnes, ont déclaré des responsables.

Les autorités donnaient des citations aux personnes qui, pour tenter de voir de plus près, s’aventuraient dans des zones interdites. L’État “enquêtait sur les personnes et les entreprises qui sont entrées dans la zone fermée et ont publié des photos d’eux-mêmes et des coulées de lave sur les réseaux sociaux”, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Terres et des Ressources naturelles.

Les gens prennent une photo sous le Mauna Loa lors de son éruption vendredi près de Hilo, à Hawaï. (Gregory Bull/Associated Press)

Les membres de la communauté hawaïenne indigène prévoyaient d’être le long de l’autoroute vendredi pour s’assurer que la zone est exempte de déchets.

“Et donc, comme nous le faisons lorsque nous nous préparons à l’arrivée de Pelé, c’est une pratique pour beaucoup d’entre nous de préparer nos maisons, de préparer les zones où nous vivons et de nous assurer que ces zones sont propres”, a déclaré Hawaiian conseiller culturel Noe Noe Wong-Wilson, faisant référence à la divinité des volcans et du feu.

Pour de nombreux Hawaïens autochtones, l’éruption d’un volcan comme le Mauna Loa a une signification culturelle profonde mais très personnelle.