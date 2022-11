La lave du volcan d’Hawaï illumine le ciel nocturne au milieu des avertissements

KAILUA-KONA, Hawaï (AP) – Des vagues de lave et de cendres orange et rougeoyantes ont explosé et gonflé du plus grand volcan actif du monde lors de sa première éruption en 38 ans, et les responsables ont dit aux habitants de la grande île d’Hawaï d’être prêts en cas de un scénario du pire.

L’éruption du Mauna Loa n’a pas immédiatement mis en danger les villes, mais l’US Geological Survey a averti les quelque 200 000 personnes de la Grande Île qu’une éruption “peut être très dynamique, et l’emplacement et la progression des coulées de lave peuvent changer rapidement”.

Les responsables ont dit aux habitants d’être prêts à évacuer si des coulées de lave commençaient à se diriger vers des zones peuplées. Lundi soir, des centaines de personnes se sont alignées sur une route alors que la lave coulait le long du Mauna Loa et jaillissait dans les airs.

L’éruption a migré vers le nord-est tout au long de lundi et s’est propagée sur le côté du volcan, avec plusieurs flux de lave distincts coulant le long de la colline.

L’éruption a commencé tard dimanche soir à la suite d’une série de tremblements de terre assez importants, a déclaré Ken Hon, responsable scientifique à l’Observatoire des volcans d’Hawaï.

Les zones où la lave émergeait – le cratère sommital du volcan et les évents le long du flanc nord-est du volcan – sont à la fois loin des habitations et des communautés.

Les responsables ont exhorté le public à rester à l’écart d’eux, compte tenu des dangers posés par la lave, qui tire de 100 à 200 pieds (30 à 60 mètres) dans les airs à partir de trois fissures distinctes estimées à environ 1 à 2 miles (1,6 à 3,2 kilomètres) de long.

Les gaz volcaniques qui s’échappent des évents, principalement le dioxyde de soufre, sont également nocifs.

La qualité de l’air sur la grande île est plus généralement bonne en ce moment, mais les responsables la surveillent attentivement, a déclaré le Dr Libby Char, directeur du département d’État de la santé.

Hon a déclaré que la qualité de l’air pourrait se détériorer pendant la durée de l’éruption, ce qui, selon les scientifiques, durera environ une ou deux semaines si le volcan suit les schémas historiques.

Bobby Camara, résident de longue date de Big Island, qui vit à Volcano Village, a déclaré que tout le monde sur l’île devrait suivre l’éruption. Il a déclaré avoir vu trois éruptions du Mauna Loa au cours de sa vie et a souligné la nécessité d’être vigilant.

“Je pense que tout le monde devrait être un peu inquiet”, a-t-il déclaré. “Nous ne savons pas où va le flux, nous ne savons pas combien de temps cela va durer.”

Gunner Mench, propriétaire d’une galerie d’art à Kamuela, a déclaré s’être réveillé peu après minuit et avoir vu une alerte sur son téléphone concernant l’éruption.

Mench et sa femme, Ellie, se sont aventurés pour filmer l’étrange lueur rouge projetée sur l’île, regardant la lave se déverser sur le côté du volcan.

“Vous pouviez le voir jaillir dans les airs, au-dessus du bord de cette dépression”, a déclaré Mench.

“Pour l’instant, ce n’est que du divertissement, mais le problème est que” cela pourrait atteindre des zones peuplées, a-t-il déclaré.

Voir l’éruption du Mauna Loa est une nouvelle expérience pour de nombreux habitants de la Grande Île, où la population a plus que doublé, passant de 92 000 en 1980.

Plus d’un tiers des habitants de l’île vivent soit dans la ville de Kailua-Kona à l’ouest du volcan, soit environ 23 000 personnes, et Hilo à l’est, avec environ 45 000. Les responsables s’inquiétaient surtout de plusieurs subdivisions à environ 50 kilomètres au sud du volcan qui abritent environ 5 000 personnes.

Une vidéo accélérée de l’éruption de la nuit a montré de la lave éclairant une zone, la traversant comme des vagues sur l’océan.

L’US Geological Survey a déclaré que l’éruption avait migré vers une zone de faille sur le flanc nord-est du volcan. Les zones de rift sont celles où la roche de la montagne est fissurée et relativement faible, ce qui facilite l’émergence du magma.

La lave pourrait se déplacer vers le siège du comté de Hilo, mais cela pourrait prendre environ une semaine, a déclaré Hon lors d’une conférence de presse.

Les scientifiques espèrent que le flux sera parallèle à l’éruption de 1984, où la lave était plus visqueuse et ralentie.

Mauna Loa a une autre zone de faille sur son flanc sud-ouest. La lave pourrait atteindre les communautés voisines en quelques heures ou jours si le volcan éclate de cette zone. Mais Hon a déclaré qu’historiquement, le Mauna Loa n’a jamais éclaté simultanément des deux zones de faille.

“Nous supposons donc à ce stade que toute l’activité future se déroulera sur la zone de rift nord-est du Mauna Loa et non sur la zone de rift sud-est”, a-t-il déclaré. “Ainsi, les habitants de cette zone n’ont pas à s’inquiéter des coulées de lave.”

La défense civile du comté d’Hawaï a annoncé qu’elle avait ouvert des abris parce qu’elle avait des informations faisant état de personnes évacuées le long de la côte de leur propre initiative.

L’USGS a averti les habitants qui pourraient être menacés par les coulées de lave de revoir leurs préparatifs d’éruption. Les scientifiques étaient en alerte en raison d’un récent pic de tremblements de terre au sommet du volcan, dont la dernière éruption remonte à 1984.

Certaines parties de la grande île étaient sous le coup d’un avis de chute de cendres émis par le National Weather Service à Honolulu. Il a indiqué que jusqu’à un quart de pouce (0,6 centimètre) de cendres pourraient s’accumuler dans certaines zones.

“Le gaz volcanique et éventuellement les cendres fines et les cheveux de Pelé peuvent être transportés sous le vent”, a déclaré le gouverneur David Ige, faisant référence aux fibres de verre qui se forment lorsque de la lave chaude éclate d’une fissure et se refroidit rapidement dans l’air. Le vent étire les fibres en de longs brins qui ressemblent à des cheveux. “Nous demanderions donc certainement aux personnes souffrant de sensibilités respiratoires de prendre des précautions pour minimiser l’exposition.”

Le Mauna Loa est l’un des cinq volcans qui forment ensemble la grande île d’Hawaï, l’île la plus méridionale de l’archipel hawaïen.

Le Mauna Loa, s’élevant à 4 169 mètres au-dessus du niveau de la mer, est le voisin beaucoup plus grand du Kilauea, qui a éclaté dans un quartier résidentiel et détruit 700 maisons en 2018. Certaines des pentes du Mauna Loa sont beaucoup plus raides que celles du Kilauea, donc la lave peut couler beaucoup plus vite quand il éclate.

Lors d’une éruption en 1950, la lave de la montagne a parcouru 24 kilomètres jusqu’à l’océan en moins de trois heures.

Le volume du Mauna Loa est estimé à au moins 18 000 milles cubes (75 000 kilomètres cubes), ce qui en fait le plus grand volcan du monde lorsqu’il est mesuré depuis le fond de l’océan jusqu’à son sommet.

Le tourisme est le moteur économique d’Hawaï, mais le maire de Big Island, Mitch Roth, a prédit peu de problèmes pour les vacanciers pendant l’éruption.

“Ce sera spectaculaire là où il se trouve, mais les chances que cela interrompe vraiment l’industrie des visiteurs – très, très minces”, a-t-il déclaré.

Les responsables du tourisme ont déclaré que personne ne devrait avoir à modifier les plans de voyage de Big Island.

Pour certains, l’éruption pourrait réduire le temps de déplacement, même s’il y a plus de smog volcanique causé par des émissions plus élevées de dioxyde de soufre.

“Mais la bonne chose est que vous n’avez plus besoin de conduire de Kona au parc national des volcans d’Hawaï pour voir une éruption”, a déclaré Roth. “Vous pouvez simplement regarder par la fenêtre la nuit et vous pourrez voir le Mauna Loa entrer en éruption.”

Cette histoire a été corrigée pour exprimer le volume du Mauna Loa en miles cubes et en kilomètres cubes, au lieu de miles carrés et de kilomètres carrés.

Les rédacteurs d’Associated Press Jennifer Sinco Kelleher et Audrey McAvoy à Honolulu ont contribué à ce rapport; Alina Hartounian à Phœnix ; et Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska.

