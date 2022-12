La lave du Mauna Loa n’est plus une menace imminente pour l’autoroute d’Hawaï

HONOLULU (AP) – La lave du volcan Mauna Loa à Hawaï n’alimente plus un flux qui se rapproche d’une autoroute cruciale, ont déclaré des scientifiques jeudi, alors même que le plus grand volcan du monde continue d’entrer en éruption.

Cela signifie que la lave n’avance pas et n’est plus une menace imminente pour la route qui relie les côtés est et ouest de la grande île. Les responsables du comté d’Hawaï disent qu’ils continueront à planifier et à rester vigilants.

Jeudi matin, la lave qui contribuait au flux se dirigeant vers la route a été coupée, a déclaré David Phillips, scientifique adjoint responsable de l’observatoire des volcans hawaïens de l’US Geological Survey.

Alors que l’éruption continue de bouillir à partir d’une fissure active, l’approvisionnement vers le front d’écoulement a été coupé, probablement en raison d’un taux de production réduit, a-t-il déclaré.

La lave du Mauna Loa, qui a commencé à éclater le 27 novembre après avoir été calme pendant 38 ans, se trouvait à 2,83 kilomètres de Saddle Road, également connue sous le nom de Route 200 ou Daniel K. Inouye Highway, ont déclaré des scientifiques de l’US Geological Survey.

“Donc, juste pour souligner, il n’y a actuellement aucune menace pour les communautés ou les infrastructures insulaires”, a déclaré Phillips.

La semaine dernière, des responsables ont déclaré que le plus tôt que la lave pourrait atteindre la route était d’une semaine. Mais, comme prévu, la lave a considérablement ralenti ces derniers jours alors qu’elle se déplaçait sur un terrain plus plat, laissant les scientifiques incapables d’estimer une chronologie plus claire.

“C’est une bonne nouvelle pour nous”, a déclaré le maire du comté d’Hawaï, Mitch Roth.

Mais tant que l’éruption reste active, les responsables du comté ont déclaré qu’ils resteraient en alerte, car les scientifiques disent que les choses pourraient toujours changer.

Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press