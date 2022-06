La lauréate du prix Nobel Ressa déclare que le gouvernement philippin tente de fermer son site d’information

La lauréate philippine du prix Nobel de la paix, Maria Ressa, s’est engagée mercredi à lutter contre l’ordre d’un régulateur d’entreprise de fermer son site d’information en ligne Rappler, connu pour ses reportages critiques sur les politiques du président Rodrigo Duterte.

La décision contre Rappler, rendue mardi par la Securities and Exchange Commission (SEC) du pays, intervient à un moment où les militants et les journalistes craignent qu’il n’y ait pas de répit dans les défis à la liberté de la presse sous la présidence de Ferdinand Marcos, qui commence son mandat jeudi.

“Nous continuerons à faire notre travail. Nos journalistes continueront de tenir le coup, continueront de faire des reportages et continueront d’exiger que l’accès soit là”, a déclaré Ressa lors d’une conférence de presse, dans laquelle elle a qualifié la décision de la SEC d'”intimidation”. .”

La SEC a confirmé mardi sa décision de 2018 annulant la licence d’exploitation de Rappler pour avoir enfreint les restrictions en matière de participation étrangère dans les médias nationaux lorsqu’elle a vendu des droits de dépositaire à une entité étrangère.

REGARDER l Ressa parle avec CBC News des défis auxquels elle est confrontée (2021): “Mort par mille coupures”: la lauréate du prix Nobel de la paix, Maria Ressa, réfléchit sur la démocratie aux Philippines La lauréate du prix Nobel de la paix 2021, Maria Ressa, a déclaré à Power & Politics que la démocratie était en jeu dans ses Philippines natales lors des prochaines élections présidentielles de 2022.

Rappler avait soutenu que le réseau Omidyar, la branche philanthropique du fondateur d’EBay, Pierre Omidyar, était un investisseur silencieux. Omidyar a coupé les liens en faisant don des certificats de dépôt au personnel de Rappler.

“Nous ne sommes pas du tout d’accord avec le [SEC’s] décision”, a déclaré l’avocat de Rappler Francis Lim lors de la conférence de presse, ajoutant qu’il existait des recours juridiques pour remettre en question la décision et que la SEC ne pouvait pas exécuter l’ordonnance en attendant un appel.

Interrogé sur la décision de la SEC, un membre de l’équipe de communication du président élu Marcos a déclaré : “Aucun commentaire pour l’instant”.

Ressa libérée sous caution dans une affaire contestée

Marcos a évité les débats et les interviews de la campagne présidentielle, les critiques se plaignant qu’il était inaccessible aux médias et certains journalistes étrangers signalant qu’on leur avait refusé l’accréditation pour les événements de la campagne.

Ressa a partagé le prix de la paix 2021 avec le journaliste d’investigation russe Dmitry Muratov, une décision largement considérée comme une approbation des droits à la liberté d’expression critiqués dans le monde entier.

Ressa est actuellement en liberté sous caution après avoir été condamnée en 2020 pour cyberdiffamation dans l’une des nombreuses affaires contre le site Web déposées par des agences gouvernementales.

“Il s’agit d’un effort pour faire taire la lauréate du prix Nobel Maria Ressa et faire taire Rappler, de gré ou de force”, a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint pour l’Asie de Human Rights Watch, de l’ordre de la SEC.

Les Philippines se sont classées 147 sur 180 pays dans l’Indice mondial de la liberté de la presse 2022, et le Comité pour la protection des journalistes classe les Philippines au septième rang mondial dans son indice d’impunité 2021, qui suit les décès de membres des médias dont les assassins sont libérés.

Le gouvernement nie harceler les médias et affirme que tous les problèmes auxquels les organisations sont confrontées sont juridiques et non politiques. Il dit qu’il croit en la liberté d’expression.

Le porte-parole de Duterte n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.