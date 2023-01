La lauréate du prix Nobel Maria Ressa, un média débarrassé de l’évasion fiscale

MANILLE, Philippines (AP) – La lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa et sa société de presse en ligne ont été innocentées mercredi des accusations d’évasion fiscale qui, selon elle, faisaient partie d’une série d’affaires judiciaires utilisées par l’ancien président philippin Rodrigo Duterte pour tenter de museler les reportages critiques.

La Cour d’appel fiscal a statué que les procureurs n’avaient pas prouvé au-delà de tout doute raisonnable que Ressa et Rappler Holdings Corp. avaient éludé les paiements d’impôts dans quatre cas après avoir levé des capitaux par le biais de partenariats avec deux investisseurs étrangers. “L’acquittement de l’accusé est basé sur les conclusions du tribunal … selon lesquelles les intimés n’ont pas commis l’accusation de crime”, a déclaré le tribunal dans sa décision.

Rappler a salué la décision comme un “triomphe des faits sur la politique”.

“Nous remercions le tribunal pour cette décision juste et pour avoir reconnu que les accusations frauduleuses, fausses et fragiles portées par le Bureau of Internal Revenue n’ont aucun fondement factuel”, a déclaré Rappler dans un communiqué. “Une décision défavorable aurait eu des répercussions profondes à la fois sur la presse et sur les marchés des capitaux.”

“Aujourd’hui, les faits l’emportent, la vérité l’emporte, la justice l’emporte”, a déclaré Ressa après l’annonce du verdict, retenant ses larmes. “Cet acquittement, même s’il a pris beaucoup de temps, n’est pas seulement pour Rappler. C’est pour chaque Philippin qui a déjà été injustement accusé.

Human Rights Watch a déclaré que les charges fiscales sous le régime de Duterte étaient “fausses et politiquement motivées” et que l’acquittement de Ressa et Rappler “est une victoire pour la liberté de la presse aux Philippines”.

Ressa a remporté le prix Nobel de la paix avec le journaliste russe Dmitry Muratov en 2021 pour avoir lutté pour la survie de leurs organes de presse, défiant les efforts du gouvernement pour les fermer. Ils ont été honorés pour “leurs efforts pour sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable”.

Les charges fiscales contre Ressa et Rappler découlaient d’une accusation distincte de la Securities and Exchange Commission, l’organisme de surveillance des entreprises de Manille, en 2018 selon laquelle le site Web d’information avait violé une disposition constitutionnelle interdisant la propriété et le contrôle étrangers des sociétés de médias philippines en recevant des fonds d’investisseurs étrangers Omidyar Network et North Base Media par le biais de papiers financiers appelés Philippine Depositary Receipts.

La commission a ordonné la fermeture de Rappler sur la base de l’allégation, que Rappler a niée et a fait appel, affirmant qu’il s’agissait d’une société de presse entièrement détenue et contrôlée par des Philippins.

Le tribunal fiscal a statué que les certificats de dépôt philippins émis par Rappler n’étaient pas imposables, supprimant la base des accusations d’évasion fiscale déposées par les procureurs du ministère de la Justice sous Duterte.

“Aucun gain ou revenu n’a été réalisé par l’accusé dans les transactions en question”, a déclaré le tribunal.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate du gouvernement et de Duterte.

Ressa et Rappler font face à trois autres affaires judiciaires – une affaire fiscale distincte déposée par des procureurs devant un autre tribunal, son appel à la Cour suprême d’une condamnation pour diffamation en ligne et l’appel de Rappler contre l’ordonnance de fermeture émise par la Securities and Exchange Commission.

Ressa risque jusqu’à six ans de prison si elle perd l’appel de la condamnation pour diffamation, qui a été déposée par un homme d’affaires qui a déclaré qu’un reportage de Rappler l’avait faussement lié à un meurtre, un trafic de drogue, un trafic d’êtres humains et d’autres crimes.

Rappler, fondée en 2012, était l’une des nombreuses agences de presse philippines et internationales qui ont rendu compte de manière critique de la répression brutale de Duterte contre les drogues illégales qui a fait des milliers de morts pour la plupart de petits suspects de drogue et sa gestion de la pandémie de coronavirus, y compris des verrouillages prolongés imposés par la police, qui a aggravé la pauvreté, provoqué l’une des pires récessions du pays et déclenché des allégations de corruption dans les achats médicaux du gouvernement.

Les meurtres massifs de drogue font l’objet d’une enquête de la Cour pénale internationale en tant que possible crime contre l’humanité.