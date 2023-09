La lauréate du prix Nobel Maria Ressa acquittée de fraude fiscale aux Philippines

Commentez cette histoire Commentaire

MANILLE — La journaliste philippine américaine et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Ressa a été acquittée mardi de l’accusation d’évasion fiscale, la dernière affaire fiscale restante contre elle dans ce que les défenseurs des droits de l’homme ont décrit comme une campagne de harcèlement menée par le gouvernement pour étouffer la liberté de la presse aux Philippines. Le verdict d’un tribunal de Pasig City, à Manille, innocente essentiellement Ressa, 59 ans, et sa société d’information numérique Rappler après près de cinq ans de procès pour de multiples accusations. Ressa et Rappler font toujours appel de deux autres affaires : une précédente condamnation pour cyber-diffamation en 2020, pour laquelle elle est libérée sous caution, et une ordonnance de fermeture des opérations de Rappler.

« C’est une victoire non seulement pour Rappler mais pour tous ceux qui ont gardé la foi qu’une presse libre et responsable donne du pouvoir aux communautés et renforce la démocratie », a déclaré Rappler dans un communiqué.

Les affaires ont commencé en 2018, sur fond de reportages critiques de Rappler à l’égard du président de l’époque, Rodrigo Duterte, un populiste au discours dur, tristement célèbre pour sa sanglante « guerre contre la drogue » qui a fait des dizaines de milliers de morts.

Les accusations du gouvernement concernant la propriété étrangère et l’évasion fiscale ont été largement considérées par les organismes de surveillance des droits de l’homme comme une tentative de mettre Rappler en faillite et de faire taire l’une des voix critiques les plus bruyantes de la presse. Le plus grand réseau de radiodiffusion du pays, ABS-CBN, a également été supprimé.

Ressa aurait été condamnée à 10 ans de prison et à une amende de 1 700 dollars si elle avait été reconnue coupable de cette accusation. Elle a été acquittée de quatre autres accusations d’évasion fiscale devant la Cour d’appel fiscale des Philippines plus tôt cette année, mais l’affaire est en cours d’examen suite à une requête du gouvernement.

Julie Posetti, directrice mondiale de la recherche au Centre international des journalistes qui a étudié les attaques en ligne contre Ressa, a appelé à l’abandon des poursuites restantes contre Rappler. « Le gouvernement Marcos doit se démarquer une fois pour toutes des attaques de l’ère Duterte contre la lauréate du prix Nobel et son média », a déclaré Posetti, qui codirige la coalition internationale Hold the Line, un réseau de soutien à la campagne contre Rappler, faisant référence à à Ferdinand Marcos Jr., le fils d’un ancien dictateur qui a remporté une élection écrasante aux côtés de Sara, la fille de Duterte.

Les poursuites fiscales intentées par le gouvernement contre Ressa et son entreprise reposent sur l’accusation selon laquelle Rappler n’a pas déclaré les investissements illégaux présumés d’investisseurs étrangers, notamment du réseau Omidyar du fondateur et philanthrope eBay Pierre Omidyar. Le gouvernement a allégué que Rappler était impliqué dans la vente de titres au moyen de certificats de dépôt philippins, et a ainsi évité de payer plus de 600 000 pesos, soit quelque 11 000 dollars, d’impôts. Rappler a rétorqué que les certificats de dépôt ne sont pas imposables.

Avant de fonder Rappler en 2012, Ressa était correspondante de CNN et, plus tard, a dirigé les opérations de ABS-CBN, alors plus grand diffuseur des Philippines. Ce réseau a également été supprimé en 2020 lorsque la majorité au Congrès soutenue par Duterte a rejeté son droit de vote. Elle a été nommée Personnalité de l’année par le magazine Time en 2018 et a remporté le prix Nobel de la paix en 2021 aux côtés du journaliste russe Dmitri Muratov.

Les Philippines se classent régulièrement parmi les pays les plus meurtriers au monde pour les journalistes, avec plus de 150 professionnels des médias tués depuis 1992. Ils se classent 132 sur 180 dans le Classement de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières.

Les observateurs et les journalistes s’attendaient initialement à ce que la situation de la liberté de la presse continue de se détériorer sous le président Marcos. Pendant la campagne électorale, Marcos a évité la presse traditionnelle au profit d’influenceurs hyperpartisanes, alors que les trolls et ses partisans harcelaient les journalistes critiques à l’égard de sa famille.

Mais alors que Marcos cherche à réhabiliter l’image de sa famille et à courtiser l’Occident, entretenir les rancunes de l’ère Duterte pourrait être considéré comme contre-productif, estiment les experts. Carlos Conde, chercheur principal à Human Rights Watch, a déclaré que le verdict ajoute une pression sur Marcos pour qu’il maintienne son engagement en faveur des droits humains.