La lauréate du prix Nobel dont les travaux ont conduit à la création de vaccins contre le COVID-19 a inspiré sa fille à la victoire olympique

Comme ça arrive7h05La lauréate du prix Nobel dont les travaux ont conduit à la création de vaccins contre la COVID-19 a inspiré sa fille à la victoire olympique

Susan Francia, médaillée d’or olympique, accepte le fait qu’elle n’est plus la personne la plus célèbre de sa famille.

C’est parce que la mère du rameur américain à la retraite, Katalin Karikó, vient de remporter un prix Nobel de médecine . La biochimiste a été récompensée aux côtés de son collègue, le chercheur en vaccins Drew Weissman, pour leurs travaux révolutionnaires qui ont conduit au développement de vaccins contre la COVID-19.

« Maintenant, je me dis ‘Tirez ! Très bien, je dois travailler plus dur' », a déclaré Francia en riant lors d’une interview avec Comme ça arrive hôte Nil Köksal.

Mais très sérieusement, Francia se dit extrêmement fière des réalisations de sa mère. En fait, c’est le dévouement farouche de Karikó envers la science qui a inspiré la France à remporter des médailles d’or olympiques en 2009 et 2012.

« Le sport ressemble beaucoup à la science dans le sens où vous savez, vous avez une passion pour quelque chose et vous allez simplement vous entraîner, atteindre votre objectif, que ce soit faire cette découverte en laquelle vous croyez vraiment, ou pour moi, c’était essayer être le meilleur au monde », a déclaré Francia.

« C’est une corvée et, honnêtement, j’adore cette corvée. Et ma mère aussi. »

Karikó, photographiée ici en 1980, a remporté un prix Nobel pour ses recherches révolutionnaires sur l’ARN messager, qui ont conduit au développement des vaccins contre le COVID-19. (Soumis par Susan Francia)

Karikó dit qu’elle est aussi fière de sa fille que sa fille l’est d’elle.

« Elle a été persévérante et a travaillé dur et elle n’a pas abandonné », a-t-elle déclaré à propos de la carrière d’aviron de Francia. « Même quand elle [hand]vous savez, était plein d’ampoules. »

« Une maman qui rameur remporte le prix Nobel »

Karikó a été vice-président principal et responsable du remplacement des protéines ARN chez BioNTech jusqu’en 2022, et a depuis agi en tant que conseiller de l’entreprise. Elle est également professeur à l’Université de Szeged en Hongrie et professeur adjoint à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie.

Elle fait l’objet d’une grande attention médiatique depuis qu’elle a remporté le prix le plus prestigieux de médecine.

Mais l’un de ses titres préférés jusqu’à présent vient d’un petit texte de présentation sur le site Web d’aviron Row 2K : « Une maman d’aviron remporte le prix Nobel « .

« J’adore ce titre. Cela montre que nous avons un autre rôle. En tant que scientifiques, nous sommes des mamans et nous soutenons nos enfants », a-t-elle déclaré.

« Et à côté de ça, bien sûr, nous pouvons gagner un prix Nobel. »

Karikó et Weissman ont remporté ce prix pour leurs recherches pionnières sur les utilisations pratiques de l’ARN messager, ou ARNm, une molécule naturelle qui demande à l’organisme de produire des protéines.

Cette recherche a constitué la base des vaccins COVID-19 les plus efficaces d’aujourd’hui.

« Il y a eu beaucoup de critiques sur la façon dont, oh, cela a été… approuvé du jour au lendemain », a déclaré Francia. « Dans mon esprit, j’ai toujours pensé : ‘Non, c’est l’œuvre de ma mère.' »

Karikó, à droite, et son mari Béla Francia, à gauche, célèbrent la médaille d’or de Francia en aviron aux Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. (Soumis par Susan Francia)

De nos jours, les scientifiques tentent d’exploiter le pouvoir de l’ARNm pour lutter contre le cancer, le paludisme, la grippe et la rage. Mais lorsque Karikó a commencé son travail, il s’agissait d’un concept marginal. Pendant des décennies, elle a travaillé dans une relative obscurité, luttant pour obtenir des financements pour ses recherches.

« C’est aussi cette même passion que j’ai mise dans mon aviron », a déclaré Francia.

Mais même si Karikó luttait pour se faire un nom, elle dit que sa propre mère, Zsuzsanna, a toujours cru qu’elle obtiendrait un jour un prix Nobel.

Chaque année, à l’approche de l’annonce du prix Nobel, elle disait à Karikó qu’elle surveillerait son nom.

« Je rigolais [and saying] « Maman, je ne reçois rien », a-t-elle déclaré.

Mais sa mère, décédée il y a quelques années, a finalement eu raison.

« Peut-être qu’elle est là-haut quelque part en train d’écouter et de sourire, ‘Je l’ai dit !' », a déclaré Karikó avec un petit rire.

Karikó, à gauche, dit qu’elle a été profondément inspirée par ses défunts parents, qui ont immigré de Hongrie aux États-Unis. (Soumis par Susan Francia)

Karikó dit qu’elle a souvent pensé à ses parents depuis que la pandémie l’a mise, elle et son travail, sous les projecteurs.

Lorsque la famille a immigré de Hongrie pour la première fois aux États-Unis, elle dit qu’elle possédait très peu. Mais ils lui ont appris, ainsi qu’à sa sœur, que chaque problème a une solution ; il suffit de travailler dur pour le trouver.

« Tous les enfants surveillent leurs parents, vous savez, ce qu’ils disent, comment ils agissent, et ils… essaient de suivre cela », a-t-elle déclaré.

C’est une leçon qu’elle a essayé d’imiter pour sa propre fille – et cela semble avoir fonctionné.

Francia dit qu’elle s’est heurtée à de nombreux obstacles dans sa quête de l’or olympique : des blessures, des défaites et des gens qui lui disaient qu’elle devrait tout simplement abandonner.

« Au lieu de cela, je me suis dit : ‘Non, je sais que je peux être le meilleur.’ Je sais que je mérite d’être dans ce bateau et je sais que je vais obtenir cette médaille d’or. Je vais faire tout ce que je peux pour l’obtenir.