La lassitude des électeurs et l’inflation seront-elles la cause de la perte de Trudeau ?

Il y a huit ans et demi, en janvier 2015, le caucus du Parti libéral, composé de 36 membres, s’est réuni à London, en Ontario. avant une nouvelle séance du Parlement.

Il y avait à l’époque des raisons de croire que leur chef, Justin Trudeau, serait le prochain premier ministre du Canada. Mais une partie de l’éclat d’origine avait alors disparu de Trudeau. Et la situation empirerait pour les libéraux avant de s’améliorer.

« L’un des problèmes auxquels nous sommes confrontés, ironiquement, c’est que toutes ces attaques et critiques le soumettent à des tests que le public va le voir réussir », a déclaré un conseiller de Trudeau. dit à l’époque . « C’est un arc. Il y a une histoire. »

Cette analyse s’est révélée raisonnablement prophétique – non seulement pour la campagne qui s’est déroulée cette année-là, mais pour les années au pouvoir qui ont suivi. Trudeau a gouverné grâce à Donald Trump et à la COVID-19. Il a également survécu à sa part de controverses, d’embarras et de moments faibles qu’il s’est lui-même infligés.

Mais la plupart des carrières politiques se terminent par une défaite. Et alors que les 158 membres du caucus libéral se réunissaient à Londres cette semaine, il était légitime de se demander si leur héros avait finalement rencontré un obstacle qu’il ne pouvait pas surmonter – si les forces du temps et la hausse du coût de la vie l’amènent enfin à la fin de son histoire.

Trudeau est mis à l’épreuve. Jusqu’à présent, l’examen ne s’est pas bien passé pour lui.

Les libéraux sous pression

Alors que les députés libéraux allaient et venaient de leurs réunions cette semaine, ils étaient pourchassés par des journalistes répétant une douzaine de versions des deux mêmes questions : Pourquoi les choses vont-elles si mal pour vous ? Et qu’allez-vous faire à ce sujet ?

Jenica Atwin, députée libérale de Fredericton, a offert ce qui était sans doute la réponse la plus originale et la plus perspicace lorsqu’elle a observé que, pour certaines personnes, « c’est cool de ne pas aimer notre premier ministre en ce moment ».

Alexandre Mendes, député de Brossard—Saint-Lambert près de Montréal, a souligné que « ce sentiment d’insatisfaction » n’est pas unique au Canada. Elle n’a pas tort : il n’y a pas un seul leader au G7 dont le taux d’approbation est actuellement supérieur à 50 pour cent (Trudeau a actuellement le troisième taux d’approbation le plus élevé parmi les dirigeants du G7).

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a tenté de donner une tournure plus positive aux résultats lamentables des sondages de son parti. (Janet French/CBC)

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il percevait encore une certaine confiance résiduelle dans le gouvernement Trudeau.

« Il y a beaucoup d’anxiété. Il y a beaucoup de défis. Il y a beaucoup de choses que les gens ressentent dans leur vie quotidienne et celle-ci concerne leur budget, leur budget familial. Ils voient que les choses deviennent de plus en plus chères et ils recherchent gouvernement pour les aider. Et cela, je le comprends… Je le vois dans ma communauté », a déclaré Champagne.

« Mais cela étant dit, ils me disent aussi : ‘Vous êtes le mieux placé pour nous soutenir. Parce que nous l’avons vu pendant la pandémie, vous nous souteniez.' »

Mais la réponse de Champagne explique aussi involontairement pourquoi le gouvernement se retrouve loin derrière l’opposition conservatrice dans les sondages d’opinion.

Les mesures prises par le gouvernement face à la COVID-19 ont été rapides, directes et massives. Même si ce n’était pas parfait, la réponse était visible et ressentie.

La réponse du gouvernement à la crise financière actuelle a été beaucoup moins agile et pas du tout impressionnante, notamment en ce qui concerne le prix et la disponibilité des logements. Ce qui était autrefois considéré comme un défi est maintenant décrit comme une « crise », mais le gouvernement n’a pas réagi avec une nouvelle force et une nouvelle activité.

Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada, apparaît lors d’une conférence de presse à Vancouver, en Colombie-Britannique, le 14 septembre 2023. (Ben Nelms/CBC)

Le chef conservateur Pierre Poilievre a été autorisé à nier l’idée que Trudeau non seulement ne parvient pas à résoudre le problème, mais qu’il en est également en grande partie responsable.

Une combinaison d’anxiété du public et de résultats lamentables des sondages explique sûrement pourquoi les libéraux ont été si agité avant les réunions de cette semaine . Lorsque les sondages sont bons, de nombreux griefs peuvent être pardonnés ; lorsque les sondages tournent mal, les députés commencent à s’inquiéter de la sécurité de leur emploi. À tout le moins, la séance avec Trudeau de mercredi semble avoir été l’occasion d’exprimer certaines des plaintes que les députés avaient accumulées en privé.

Reste à savoir à quoi aboutira exactement cette discussion « vigoureuse ».

Accuser la chute des sondages

Dans toute crise politique, la première chose qui est blâmée, ce sont les « communications » – un raccourci pour « communications » – et la façon dont le gouvernement s’explique et se vend. (Les journalistes aiment particulièrement celui-ci parce que c’est la chose la plus facile à voir, à entendre et à pontifier – tout le monde à Ottawa se prend pour un stratège politique.) La deuxième cible, ce sont les conseillers du chef.

Le Premier ministre devrait-il remanier son cabinet ? Lancer des publicités offensives contre le chef conservateur ? Redoubler d’efforts pour se connecter avec son caucus ? Ce sont des questions intéressantes (ou du moins amusantes) à considérer. Mais il est peu probable qu’ils construisent des maisons.

« Les Canadiens ne veulent pas voir les politiciens se disputer », a déclaré Trudeau jeudi, en réponse à une question sur les attaques des conservateurs contre lui. « Ils veulent nous voir retrousser nos manches et leur fournir le type de logement, le type de soutien, le type d’aides à l’épicerie, à la concurrence et aux petites entreprises que nous annonçons aujourd’hui. »

REGARDER | Trudeau annonce des mesures sur le logement et le coût de la vie : Les libéraux annoncent davantage de mesures sur le logement et les prix des produits alimentaires Sous la pression de répondre aux inquiétudes généralisées concernant le coût de la vie et confronté à des questions sur son leadership, le premier ministre libéral Justin Trudeau a annoncé jeudi de nouvelles mesures visant à augmenter les prix des logements et des produits alimentaires.

Cette réponse pourrait également expliquer pourquoi les libéraux ne remplissent pas encore les ondes de publicités anti-Poilièvre – ou pourquoi de telles publicités pourraient être d’une utilité limitée jusqu’à ce que les libéraux aient plus à dire pour eux-mêmes. « Réaliser » les Canadiens ne garantit pas que Trudeau réussira, mais la réalisation fait probablement partie intégrante de tout scénario dans lequel il le fait.

Il y a deux semaines, Abacus Data a demandé aux personnes interrogées : évaluez la façon dont le gouvernement libéral a traité un certain nombre de dossiers . Et le problème pour le gouvernement n’est pas que ceux qui ont déclaré qu’il avait un « mauvais plan » en matière de logement (26 pour cent) étaient plus nombreux que ceux qui ont dit qu’il avait un « bon plan » (19 pour cent). Le vrai problème est que 39 pour cent ont déclaré que le gouvernement avait Non plan.

Une division similaire est apparue concernant la « gestion du coût de la vie » : 19 pour cent ont déclaré que le gouvernement avait un bon plan, 33 pour cent ont déclaré que le gouvernement avait un mauvais plan et 35 pour cent ont déclaré qu’il n’avait pas de plan.

Pourquoi Trudeau doit tenir ses promesses

Les libéraux peuvent affirmer à juste titre qu’ils ont pris des mesures pour répondre à ces préoccupations. Mais cela n’a évidemment pas suffi, notamment sur la question du logement. Et alors que le coût de l’immobilier et des loyers a dépassé le point de crise, le gouvernement n’a pas réagi avec une nouvelle série de mesures.

Le déploiement mercredi du premier investissement du Housing Accelerator Fund et l’annonce jeudi d’une série de mesures visant à encourager la construction et à réduire les prix des produits alimentaires semble être le début d’une réponse beaucoup plus robuste – une réponse qui sape quelque peu une grande partie des politiques que Poilievre dit qu’il poursuivrait.

Mais les mesures prises cette semaine ne suffiront probablement pas non plus. Et un député libéral n’était probablement pas totalement hyperbolique lorsqu’il parlait anonymement suggéré cette semaine que Trudeau avait quatre à six mois pour redresser la situation.

Plus les sondages restent mauvais, plus il devient facile pour les députés et les experts de blâmer le leader lui-même – et d’imaginer que les choses pourraient être meilleures si quelqu’un d’autre était le leader. Les gens deviennent nerveux. Les choses s’effondrent. Et cela peut être particulièrement vrai dans le cas d’un Premier ministre qui est sur le point d’entrer dans sa neuvième année de mandat.

Il est encore trop tôt pour dire avec certitude comment l’histoire de Trudeau se terminera. Mais il est facile de se demander si le héros de l’histoire libérale a finalement trouvé une situation difficile qu’il ne peut surmonter.