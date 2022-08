La lanterne tachetée envahissante est de retour aux États-Unis et les autorités exhortent les gens à tuer immédiatement l’espèce

Les espèces envahissantes, telles que la lanterne tachetée, sont souvent liées à la destruction. La lanterne tachetée est originaire d’Asie du Sud-Est et est arrivée dans l’État américain de Pennsylvanie en 2014. Depuis lors, elle est connue pour décimer les arbres fruitiers et les plantes ornementales. Maintenant, l’espèce est réapparue dans le New Jersey et dans d’autres régions des États-Unis, et les autorités exhortent les gens à tuer immédiatement une mouche-lanterne tachetée s’ils en repèrent une. Le ministère de l’Agriculture du New Jersey a affirmé qu’il ne nuit pas aux humains mais qu’il est envahissant.

Cette semaine, le département a annoncé qu’il fournirait un financement à tous les comtés de l’État pour aider à contrôler l’invasion de la mouche lanterne tachetée. Ces comtés devraient recevoir jusqu’à 15 000 $ ou peut-être plus pour les activités de traitement chimique contre les insectes.

Les responsables du New Jersey ont exhorté les conducteurs à inspecter leurs voitures pour les insectes et leurs œufs. “Si vous trouvez l’une de ces étapes de la vie de la lanterne tachetée, retirez-la, dévitalisez-la, placez-la dans un sac scellé et jetez le sac à la poubelle”, a déclaré le département.

La Mercer County Park Commission a utilisé son compte Facebook officiel et partagé des images de l’espèce. La commission a souligné comment c’est le meilleur moment pour installer des pièges circulaires sur les arbres et aider à réduire la population de cette espèce envahissante. “Le Tulpehaking Nature Center propose des pièges à lanternes tachetées gratuits pour tous ceux qui en veulent un. Rendez-vous du mercredi au vendredi de 10h à 16h. Des instructions sont fournies pour vous montrer comment installer des pièges et pourquoi il est important d’attraper les adultes avant qu’ils ne puissent pondre ! Nous avons des pièges SLF disponibles au Nature Center, gratuitement », lit-on dans la légende.

Ce n’est pas la seule espèce qui s’est propagée aux États-Unis depuis l’Asie. Les grandes et effrayantes araignées Joro en font également partie. En quelques années, les toiles dorées tissées par les araignées jaune vif, bleu foncé et rouge sont devenues monnaie courante dans tout l’État, et de nouvelles recherches suggèrent qu’elles grimperont ensuite sur la côte est.

“La raison pour laquelle nous nous sommes impliqués dans ce projet, c’est parce qu’ils sont littéralement tombés sur nos genoux”, a déclaré à l’AFP Andy Davis, écologiste à l’université de Géorgie.

