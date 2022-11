La langue manx connaît un renouveau sur l’île de Man

Bien que l’UNESCO se soit trompée en 2009 lorsqu’elle a déclaré que Manx était mort, l’erreur était compréhensible.

Pendant des siècles, le mannois – qui fait partie de la famille des langues celtiques comme l’irlandais et le gaélique écossais – a été la façon dont les habitants de l’île communiquaient dans leur vie quotidienne. Mais au 19ème siècle, la langue anglaise l’avait dépassée, et beaucoup sur l’île de Man élevaient leurs enfants pour ne parler que l’anglais au milieu d’une attitude de plus en plus désobligeante, parfois même hostile, envers Manx.

Mais alors même que l’utilisation de la langue diminuait, il y avait des gens qui luttaient pour sa préservation. La Manx Language Society a été fondée dès 1899 et, à la fin des années 1940, des efforts ont été déployés pour enregistrer les derniers locuteurs natifs du manx. Dans les années 1960, les efforts de relance ont commencé sérieusement et l’avènement des nouvelles technologies a permis aux locuteurs de se connecter en ligne, de numériser des textes anciens et de partager de la musique et de la littérature mannoises.