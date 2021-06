Quelle est la langue la plus « laide » du pays ?

C’était une question étrange et sans réponse. Pourtant, c’était dans l’esprit d’au moins un utilisateur de Google en Inde.

« Des poursuites judiciaires seront engagées contre @Google pour avoir diffamé l’image de notre belle langue ! Aravind Limbavali, ministre des Forêts du Karnataka et membre du parti politique du Premier ministre Narendra Modi, dit dans un tweet mercredi.

Google s’est excusé jeudi pour « le malentendu et les sentiments blessés ». Il a également supprimé la boîte de faits sur Kannada.

Mais ses faux pas – et la réponse de M. Limbavali et d’autres membres de la direction politique conservatrice de l’État – avaient déjà été relevés par principaux organes d’information indiens. Vendredi, les meilleurs résultats de la recherche « Quelle est la langue la plus moche du monde ? » étaient des articles sur les excuses de Google pour y avoir répondu.

L’épisode illustre la faillibilité des boîtes de faits, une fonction que Google a créée il y a sept ans. Les boîtes, dites «extraits en vedette, » contiennent des informations que les algorithmes de l’entreprise tirent de sources tierces. Ils apparaissent au-dessus des liens qui apparaissent généralement dans les résultats de recherche Google.

La société a déclaré que les extraits en vedette fonctionnent bien, sur la base de statistiques d’utilisation et d’évaluations de personnes rémunérées pour évaluer la qualité des résultats de son moteur de recherche. Mais il admet également qu’ils se trompent parfois sur les faits – ou s’égarent dans le domaine de l’opinion.