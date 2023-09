La langue au travail devient plus informelle – grâce à la génération Z

Les bureaux sont devenus des environnements beaucoup moins formels depuis la pandémie de coronavirus : les vêtements de travail décontractés et les horaires de travail moins rigides sont désormais monnaie courante. Et il existe un autre domaine de travail qui devient moins traditionnel : la langue.

Nouveau recherche de Barclays LifeSkills a révélé que 70 % des Britanniques ont remarqué des changements linguistiques au travail au cours des cinq dernières années, tandis que 73 % ont déclaré qu’ils communiquaient désormais de manière moins formelle. Les résultats, publiés mardi, sont basés sur une enquête menée auprès de plus de 2 000 Britanniques, qui représente la moyenne nationale.

La génération Z, définie comme les personnes âgées de 18 à 24 ans dans le cadre des recherches de Barclays, semble être à l’avant-garde du changement. Près des trois quarts (71 %) des personnes interrogées attribuent ce changement aux jeunes travailleurs.

« Nos recherches montrent que la prochaine génération va clairement laisser sa marque sur le marché du travail en ce qui concerne la manière dont nous communiquons », a déclaré Kirstie Mackey, responsable de Barclays LifeSkills.

La communication écrite est l’un des domaines d’impact, et certaines signatures de courriers électroniques pourraient être remplacées par des phrases plus informelles, selon les données.

« Bien à vous », « sincèrement à vous » et « à qui de droit » sont les trois expressions les plus susceptibles de disparaître du lieu de travail au cours de la prochaine décennie, selon le rapport. La signature d’un e-mail « avec des compliments » ou des « respects » était la quatrième et la cinquième place la plus susceptible de disparaître du jargon du bureau..

Ces expressions sont déjà remplacées car les Britanniques les considèrent comme obsolètes. Les deux « merci ! » et « merci beaucoup » sont devenus de plus en plus populaires, avec 46 % et 50 % des personnes interrogées déclarant qu’il s’agissait de réponses amicales.