Le Vénézuélien Nicolas Maduro a demandé à un journaliste de parler mandarin, déclarant que « c’est un nouveau monde »

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a rejeté une question posée en anglais à la fin de sa visite à Pékin, disant au journaliste de parler chinois à la place.

« Parlez mandarin, il n’y a pas d’interprète anglais » Maduro a coupé la parole à un journaliste de Hong Kong. « C’est un nouveau monde! » il ajouta. L’échange a été filmé et a rapidement fait le tour des réseaux sociaux.

« Nous sommes au 21ème siècle, le siècle de la fin de l’hégémonisme et de l’impérialisme, le siècle où est né un monde différent, multipolaire et multicentrique pour la paix et l’unité. » Maduro a déclaré lors de la conférence de presse, selon la chaîne de télévision vénézuélienne Telesur.

Le président vénézuélien terminait sa visite de six jours en Chine, destinée à améliorer la situation « partenariat stratégique » entre les deux pays. Mercredi, il a rencontré le président chinois Xi Jinping et a signé plus de 30 documents de travail, allant de la coopération commerciale à la coopération énergétique.

Chine « soutient fermement les efforts du Venezuela pour sauvegarder la souveraineté nationale, la dignité nationale et la stabilité sociale, ainsi que la juste cause du Venezuela de s’opposer à l’ingérence extérieure », » a déclaré Xi après la réunion de mercredi.

Maduro a décrit la relation actuelle entre Pékin et Caracas comme la « Quatrième étape de la résistance héroïque » notant que le Venezuela a toujours bénéficié du soutien de la Chine « face aux sanctions arbitraires mises en œuvre par les États-Unis et leurs alliés ».

Le Venezuela est soumis à un blocus économique de la part des États-Unis et de l’UE depuis 2019, lorsque Washington a tenté de « changer de régime » à Caracas en reconnaissant l’opposant Juan Guaido comme « président par intérim. » L’Occident a également saisi l’or et les fonds souverains vénézuéliens et les a remis aux mains de Guaido. « gouvernement. » Ces efforts ont finalement échoué après un coup d’État militaire avorté, dont les dirigeants ont fui vers les ambassades occidentales. Guaido a perdu son siège à l’Assemblée législative l’année dernière.

Maduro a cherché à contourner les sanctions américaines en faisant davantage d’affaires avec la Chine, la Russie, l’Iran et d’autres pays non occidentaux. L’un des accords qu’il a signés à Pékin prévoyait l’exportation du café, des avocats, du poisson et du poulpe du Venezuela vers le marché chinois.