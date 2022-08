La Lamborghini Urus mise à jour établit un nouveau record de Pikes Peak

Lamborghini dévoile une nouvelle version de l’Urus plus tard ce mois-ci lors de la Monterey Car Week, et le SUV mis à jour a déjà établi un nouveau record à Pikes Peak. Conduit par Simone Faggioli, pilote d’essai Pirelli et champion de course de côte, le nouvel Urus a établi un temps de 10:32.064, battant le précédent record de SUV établi par un Bentley Bentayga en 2018 de plus de 17 secondes.

Outre les caractéristiques de sécurité obligatoires comme un extincteur, une cage de protection et un siège de course avec un harnais à six points, le nouvel Urus était entièrement de série. Nous ne savons pas quel type de modifications le nouveau modèle Urus a par rapport au SUV existant, mais il est sûr d’avoir plus de puissance, une technologie de châssis améliorée et une meilleure aérodynamique. Le pare-chocs avant a des prises d’air plus grandes, il y a de nouvelles bouches d’aération dans le capot, le becquet arrière est plus grand et le pare-chocs arrière a été peaufiné. Lamborghini indique également que l’Urus mis à jour a une nouvelle version des pneus Pirelli P Zero Trofeo R, cet Urus étant équipé de roues de 22 pouces.

L’heure a été fixée après la véritable Pikes Peak International Hill Climb plus tôt cet été, et elle a été enregistrée par les chronométreurs officiels de la course. Le parcours de Pikes Peak couvre 12,42 miles et se compose de 156 virages, avec des pilotes qui montent 1439 mètres jusqu’au sommet. Pour un peu plus de contexte avec l’époque de l’Urus, le record de la voiture de production est détenu par une Bentley Continental GT 2019 qui a gravi la montagne environ 14 secondes plus vite.

L’Urus rénové portera probablement un nouveau nom tel que Urus Evo ou Urus Performante, et il devrait être suivi de une version hybride rechargeable à un moment donné au cours de l’année prochaine. Malheureusement, il semble que la série de courses Urus ST-X monotype prévue est toujours DOA.