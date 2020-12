Les Lakers de Los Angeles ont reçu leurs bagues de championnat NBA mardi soir dans une arène vide qui se sentait encore remplie de chaleur de la part de leurs familles, amis et millions de fans dans le monde.

Et pendant qu’ils mettent les bijoux aveuglément brillants sur leurs doigts, les Lakers ont promis d’organiser une vraie fête pour leur 17e championnat dès que tout le monde pourra y assister.

Je vais prendre une seconde pour parler directement aux fans des Lakers: vous nous manquez tellement, a déclaré la propriétaire des Lakers, Jeanie Buss. Vous manquez à l’équipe, mais un jour bientôt, soyez ensemble. Et quand nous sommes ensemble, nous avons quelque chose de spécial à célébrer.

72 jours seulement après que LeBron James, Anthony Davis et leurs coéquipiers aient terminé le Miami Heat dans la bulle de la NBA, les Lakers sont revenus de la plus courte intersaison de l’histoire de la ligue pour obtenir leur récompense. Les entraîneurs, les dirigeants et 11 joueurs de retour de l’équipe de championnat de la saison dernière ont reçu leurs bagues au Staples Center lors d’une brève et chaleureuse cérémonie avant leur match d’ouverture de la saison régulière contre les Clippers de Los Angeles.

Le lever de la bannière honorant leur 17e championnat va attendre que les fans soient au Staples Center pour en profiter avec eux. L’endroit où il sera éventuellement accroché sur les murs de l’arène est actuellement occupé par une bannière noire indiquant:

Restez à l’écoute, LAKERS FAMILY.

Les présentations des anneaux ont observé des mesures de distanciation sociale qui semblaient tout à fait appropriées pour 2020. Les familles des joueurs et entraîneurs des Lakers sont apparues dans de courtes vidéos de présentation sincères avant que les joueurs ne montent sur un podium individuel pour saisir les anneaux par eux-mêmes.

Davis a été acclamé par ses parents, qui ont exprimé leur fierté pour toutes ses réalisations en basketball. La mère, les oncles et les enfants de James l’ont virtuellement félicité avant de réclamer sa bague et de lever joyeusement quatre doigts en l’honneur de ses quatre titres NBA avec trois franchises.

Lorsque le directeur général Rob Pelinka a mis sa bague sur sa main droite, il a vomi un 2 et un 4 avec ses doigts en l’honneur de Kobe Bryant.

Vous avez montré l’année dernière ce qu’un groupe d’individus talentueux peut accomplir s’ils adhèrent à une équipe, a déclaré l’entraîneur des Lakers Frank Vogel à ses joueurs. Pour nos fans, nous ne pouvons pas attendre qu’il soit suffisamment sûr pour que vous soyez de retour au Staples Center afin que nous puissions jouer devant vous et célébrer tout cela avec vous les gars. Nous vous remercions et nous vous aimons.

Jason de Beverly Hills, le bijoutier traditionnel des Lakers, a créé les bagues, tout comme il l’a fait pour les équipes de championnat 2009 et 2010 dirigées par Bryant, Pau Gasol et l’entraîneur Phil Jackson.

James et Davis ont mené les Lakers au titre dans la bulle NBA en Floride au cours de la première saison de leur partenariat sur la côte ouest, faisant 16-5 en séries éliminatoires pour le quatrième championnat de James et Davis d’abord.

Mais les Lakers n’ont pas caché leur déception de célébrer toute l’intersaison sans fans, grâce à la coronavirus pandémie. Ils n’ont pas eu de défilé dans le centre-ville de Los Angeles, et aucun fan n’était dans les stands Staples pour applaudir en reconnaissance du sixième championnat des franchises depuis l’ouverture du bâtiment du centre-ville en 1999.

Ce sont évidemment des moments très inhabituels et une cérémonie de ring très différente sans fans, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver. Aux fans de Laker, j’allais me rattraper. Eh bien, recommencez lorsque les fans sont dans le bâtiment.

Buss et Vogel se sont également assurés de remercier les Lakers qui ont évolué pendant la brève intersaison: JaVale McGee, Danny Green, Dwight Howard, Rajon Rondo, Avery Bradley, JR Smith, Dion Waiters, Troy Daniels et DeMarcus Cousins.

« Gagner la 17e place signifie que vous faites à jamais partie de l’héritage des Lakers, tout comme vous faites à jamais partie du nôtre », a déclaré Buss.

Et au moins un membre des Miami Heat Bradley, qui est décédé en rejoignant les Lakers dans la bulle l’été dernier en invoquant des problèmes de santé de la famille, puis a signé avec l’adversaire des Lakers NBA Finals pendant l’intersaison, était impatient de voir la célébration du ring des Lakers.

Bradley a dit qu’il regarderait la cérémonie à la télévision. Les Heat étaient à Orlando mardi soir, préparant leur premier match contre le Magic.

J’envoyais en fait à Kyle Kuzma ce matin, a déclaré Bradley mardi. Il est plutôt excité par la cérémonie. Je suis excité pour ces gars. … J’ai fait beaucoup de travail l’année dernière avec cette équipe et ce sera un souvenir que je garderai pour toujours.

Bradley a été dimensionné pour une bague, mais il n’était pas clair mardi exactement quand il recevrait les bijoux. The Heat rendra visite aux Lakers le 20 février, ce qui pourrait être le moment logique pour Bradley d’obtenir la bague.