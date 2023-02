LA Lakers bat les Golden State Warriors sans LeBron James, Miami Heat gagne en prolongation

Les Lakers de Los Angeles, avec LeBron James mis à l’écart et leurs nouvelles recrues toujours en train de se mettre au courant, ont cassé un dérapage de trois matchs avec une victoire 109-103 sur le champion de la NBA Golden State Warriors samedi.

Dennis Schroder a mené les Lakers avec 26 points. Rui Hachimura en a ajouté 16 et D’Angelo Russell – nouvellement arrivé dans un accord de date limite commerciale – a ajouté 15 avec cinq rebonds et six passes. Anthony Davis a eu une soirée de but tranquille avec seulement 13 points sur cinq tirs sur 19.

L’absence de James avec une cheville endolorie moins d’une semaine après qu’il soit devenu le meilleur buteur de tous les temps de la NBA et l’absence de blessure de la star des Warriors, Stephen Curry, ont privé le concours d’un peu de glamour, mais il y avait beaucoup de drame dans les allers-retours. bataille.

Les Warriors ont pris les devants sur le jeu à trois points de Jordan Poole au milieu du quatrième, mais Russell a répondu avec une paire de paniers, tirant une faute et convertissant le lancer franc au deuxième.

Il était à nouveau à égalité avec 5:01 à jouer, mais un Hachimura à trois points a mis les Lakers en place pour de bon.

Alors qu’il n’était pas une force offensive, Davis a capté 13 rebonds et a réussi deux de ses trois tirs bloqués dans les deux dernières minutes.

“Une chose à propos de moi, je suis capable de changer d’avis sur le côté défensif”, a déclaré Davis. , tirs bloqués, tout ce que mon équipe a besoin que je fasse.”

Le Miami Heat a remporté une deuxième victoire cinglante en autant de nuits, battant le Magic 107-103 en prolongation à Orlando.

Une nuit après que le dunk de Jimmy Butler ait donné une victoire à Miami sur Houston, le Heat s’est à nouveau échappé. Ils ont traîné par 10 au milieu du quatrième quart-temps, et même si cette fois Butler a vu un vainqueur potentiel rater le buzzer en temps réglementaire, ils en avaient assez dans le réservoir lors de la séance supplémentaire.

Tyler Herro a marqué 23 points, Butler en a ajouté 22 et Gabe Vincent en a marqué 20 pour Miami, qui a disputé son 40e match “d’embrayage” de la saison – un match avec une marge de cinq points à n’importe quelle étape des cinq dernières minutes.

“À domicile ou à l’extérieur, c’est incontournable”, a déclaré l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra à propos du penchant de son équipe pour le drame en fin de match. “Nous avons fait preuve de beaucoup de courage. Hier soir, cinq, ce soir, dix.

“C’était comme si pendant toute la seconde mi-temps, nous ne pouvions jamais prendre pied, mais nous sommes restés avec.”

La victoire a déplacé le Heat à un match et demi des Brooklyn Nets pour la cinquième place de la Conférence Est après que les Nets se sont inclinés 101-98 à domicile contre les 76ers de Philadelphie.

Les Nets ont eu une chance de forcer les prolongations, mais le trois points de Spencer Dinwiddie n’a pas battu le buzzer.

Le centre des Sixers Joel Embiid a marqué 37 points et attrapé 13 rebonds et James Harden a marqué 29 points lors de son premier match à Brooklyn depuis qu’il a été échangé aux Sixers par les Nets l’année dernière.

Harden, qui a été échangé à sa propre demande l’année dernière, a ignoré les huées de la foule.

“Je ne suis pas pris par les retours à la maison ou les distractions extérieures”, a déclaré Harden. “Je pense que notre objectif était simplement de venir ici et de gagner un match et nous avons fait du bon travail ce soir.”

Jokic triple-double

Nikola Jokic, double joueur en titre de la NBA en titre de Denver, a réalisé son 20e triple-double de la saison, le meilleur de la ligue, lors d’une victoire 119-105 contre les Hornets à Charlotte.

Avec les partants réguliers Jamal Murray et Aaron Gordon écartés par une blessure, Jokic a habilement comblé le vide avec 30 points, 16 rebonds et 10 passes décisives.

Ses efforts ont permis aux dirigeants de la Conférence Ouest d’effacer un déficit de 15 points en première mi-temps.

À Cleveland, les Cavaliers ont poussé leur séquence de victoires à six matchs avec une victoire de 97-89 sur les Chicago Bulls.

Donovan Mitchell a marqué 19 de ses 29 points en seconde période et Jarrett Allen a ajouté 23 points et 10 rebonds pour les Cavs, qui traînaient de 13 points au milieu du troisième quart.

Zach LaVine a marqué 23 points, DeMar DeRozan en a ajouté 16 et Nikola Vucevic a récolté 14 points avec 14 rebonds pour les Bulls.

