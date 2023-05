La Lake Country Food Bank bénéficie d’un important don de nourriture et de produits d’hygiène

La Lake Country Food Bank nourrit les affamés avec l’aide de la Rick’s Heart Foundation.

La fondation, avec le soutien de Global Medic et de Manatoulin, fera don d’une remorque complète d’aliments de base du garde-manger à cinq banques alimentaires en Colombie-Britannique.

Global Medic soutient les systèmes de banques alimentaires avec McAntony’s Menu, une version nationale du programme alimentaire. Ils ont donné du riz, de l’orge, des lentilles et des pois.

Au total, 1 688 boîtes de nourriture ont été données, ce qui équivaut à 40 558 livres de nourriture. Des articles d’hygiène ont également été donnés.

Les autres banques alimentaires qui ont bénéficié des dons sont le Yarrow Food Hub, la White Rock/South Surrey Food Bank, la Whistler Food Bank et le Capital Region Food Share Network à Victoria.

