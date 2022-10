La Lake Country Art Gallery rend possible l’art adaptatif avec l’aide de Postes Canada – Kelowna Capital News

La Lake Country Art Gallery est récipiendaire d’une subvention de la Fondation communautaire de Postes Canada.

La maison d’art a reçu 1 555 $ du programme pour soutenir l’achat et l’entretien de l’équipement adapté du programme Open heArt Adapted Art.

Dans un e-mail à The Calendar, la galerie d’art a écrit: «Ces cours favorisent un meilleur accès à l’art et aux expériences de création artistique, offrant des opportunités créatives aux adultes vivant avec des défis physiques. De nombreux participants à ce cours sont des résidents de CONNECT à Lake Country, où certains reçoivent des soins et des traitements pour des lésions cérébrales acquises et la plupart ont des problèmes de mobilité.

Open heArt se déroule les mercredis après-midi avec Siofra Potash pour seulement la cotisation annuelle de la galerie et 2 $ par session.

Lake Country Art Gallery dit qu’ils travaillent pour apporter une classe supplémentaire pour les adolescents dans un proche avenir.

