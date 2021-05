La laisse numérique sur les travailleurs pourrait franchir une ligne

Avec de nombreuses entreprises travaillant à domicile pendant la pandémie, les gestionnaires et les employeurs se sont trouvés dans une position difficile avec la gestion d’équipes dispersées loin du bureau.

Certains se sont tournés vers la technologie pour les aider, mais ils peuvent emprunter une voie dangereuse en utilisant des outils comme l’intelligence artificielle et des algorithmes pour suivre les employés et leur travail tout au long de la journée, ou même la reconnaissance faciale qui peut garantir que quelqu’un est à leur bureau.

UNE rapport récent par l’Institute for the Future of Work, un groupe britannique de recherche et développement, a déclaré que les systèmes algorithmiques généralement utilisés pour surveiller les performances des employés d’entrepôt ou des livreurs ont envahi de plus en plus d’industries.

Andrew Pakes, secrétaire général adjoint du syndicat britannique Prospect, a déclaré à CNBC que ces technologies de «laisse numérique» étaient une tendance à la hausse depuis un certain temps et que le travail à distance de Covid-19 l’avait accélérée.

« C’était un problème que nous abordions avant Covid, mais au cours de l’année dernière, ce sont des propulseurs de fusée qui se sont développés alors que les entreprises se sont tournées vers la technologie », a déclaré Pakes.

« D’une part, la technologie a été très importante pour nous garder en sécurité et connectés tout en étant à la maison, mais il y a un autre aspect et c’est l’inquiétude que nous voyons autour d’elle. »

Prospect a publié des recherches sur l’attitude des travailleurs à l’égard de ces technologies. le majorité des répondants à une enquête ont déclaré qu’ils n’étaient pas à l’aise avec la surveillance par caméra ou la surveillance des frappes au clavier.

Cette technologie attire de plus en plus l’attention des critiques. Microsoft fait face à un contrecoup sur son «score de productivité» dans Microsoft 365, qui permettait aux gestionnaires de suivre la sortie d’un employé. Depuis, Microsoft est revenu sur les fonctionnalités du produit, minimisant les données collectées sur les individus.

PwC était critiqué l’année dernière pour avoir développé un outil de reconnaissance faciale pour les sociétés de financement qui surveillerait un employé et s’assurerait qu’il est à son bureau quand il est censé l’être. Un porte-parole de PwC a déclaré à CNBC que l’outil était un «prototype conceptuel».