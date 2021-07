La lagune argentine devient rose vif à cause de la pollution

Une lagune dans la région sud de la Patagonie en Argentine est devenue rose vif dans un phénomène frappant, mais effrayant, les experts et les militants blâment la pollution par un produit chimique utilisé pour conserver les crevettes pour l’exportation. La couleur est causée par le sulfite de sodium, un produit antibactérien utilisé dans les usines de poisson, dont les déchets sont accusés de contaminer la rivière Chubut qui alimente la lagune de Corfo et d’autres sources d’eau de la région, selon des militants. Les résidents se plaignent depuis longtemps des odeurs nauséabondes et d’autres problèmes environnementaux autour de la rivière et du lagon.

« Ceux qui devraient avoir le contrôle sont ceux qui autorisent l’empoisonnement des gens », a déclaré à l’AFP le militant écologiste Pablo Lada, blâmant le gouvernement pour le gâchis.

La lagune est devenue rose la semaine dernière et est restée la couleur anormale dimanche, a déclaré Lada, qui vit dans la ville de Trelew, non loin de la lagune et à quelque 1 400 kilomètres au sud de Buenos Aires.

L’ingénieur en environnement et virologue Federico Restrepo a déclaré à l’AFP que la coloration était due au sulfite de sodium dans les déchets de poisson, qui, selon la loi, doivent être traités avant d’être jetés.

Le lagon, qui n’est pas utilisé à des fins récréatives, reçoit les eaux de ruissellement du parc industriel de Trelew et a déjà pris la couleur du fuchsia.

Mais les habitants du quartier en ont marre.

Ces dernières semaines, les habitants de Rawson, voisin de Trelew, ont bloqué les routes utilisées par les camions transportant les déchets de poisson transformés dans leurs rues vers les usines de traitement à la périphérie de la ville.

« Nous recevons des dizaines de camions par jour, les habitants en ont marre », a déclaré Lada.

Rawson étant interdit en raison de la manifestation, les autorités provinciales ont autorisé les usines à déverser leurs déchets à la place dans la lagune de Corfo.

« La couleur rougeâtre ne cause pas de dégâts et disparaîtra dans quelques jours », a déclaré à l’AFP le chef du contrôle environnemental de la province du Chubut, Juan Micheloud, la semaine dernière.

Sebastian de la Vallina, secrétaire à la planification de la ville de Trelew n’était pas d’accord : « Il n’est pas possible de minimiser quelque chose d’aussi grave. »

Les usines de transformation du poisson pour l’exportation, principalement des crevettes et du merlu, génèrent des milliers d’emplois pour la province de Chubut, qui compte quelque 600 000 personnes.

Des dizaines d’entreprises de pêche étrangères opèrent dans la zone dans les eaux sous juridiction atlantique de l’Argentine.

« La transformation du poisson génère du travail… c’est vrai. Mais ce sont des entreprises à but lucratif de plusieurs millions de dollars qui ne veulent pas payer de fret pour amener les déchets vers une usine de traitement qui existe déjà à Puerto Madryn, à 35 miles de là, ou construire une usine plus près », a déclaré Lada.

