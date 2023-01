La La, Da’Vinchi et Sidney Mitchell parlent de la saison 2 de “BMF”

C’est Black Mafia Friday et le STARZ de BMF vous préparent ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Dans la saison 2, Terry (Da’Vinchi) n’est pas seulement déchiré entre gagner sa vie honnêtement et courir les rues avec son frère Meech (Lil Meech), il est également déchiré entre deux femmes.

Terry se lance dans une entreprise de service de voiture avec son père, Charles, mais la tentation d’aider son frère «de l’utérus à la tombe» à construire un empire de la drogue persiste. Non seulement cela, mais il est également tenté par quelqu’un de nouveau.

Markisha (La La Anthony) noue une amitié avec Terry qui semble vouloir bien plus qu’une nouvelle copine…

et elle a tellement retenu son attention qu’il a déjà des fantasmes sur elle.

Pendant ce temps, la mère de l’enfant de Terry, LaWanda (Sydney Mitchell), essaie de garder son attention mais elle a du mal à rivaliser avec la rue…

et surtout avec Markisha.

Dans cet esprit, Da’Vinchi, La La et Sydney racontent à BOSSIP les véritables sentiments de Terry.

Selon Da’Vinchi, le mot pour ce qui se passe avec Southwest Tee, Markisha et LaWanda est “enchevêtrement”.

“Il est un peu enchevêtré”, a déclaré Da’Vinchi au rédacteur en chef de BOSSIP, Dani Canada. “Il est amoureux de cette nouvelle personne qui lui montre un mode de vie auquel il n’a jamais été exposé auparavant et elle lui apprend également comment gagner en indépendance et c’est quelque chose pour lequel il est probablement prêt depuis le jour où il a quitté l’utérus.

Il a continué,

“Je me souviens de Lucille Flenory, qui est la mère de Meech et Terry dans la vraie vie, elle me disait qu’elle avait l’habitude de rire et de faire des blagues comme, ‘Pourquoi n’ai-je pas fait Terry en premier ?'” Parce que Terry a toujours voulu être le numéro un. Terry est physiquement plus grand que Meech et il a toujours eu cette façon de lui qu’il a toujours voulu diriger.

“Je pense donc que Markisha abordant cela avec lui résonne vraiment avec lui et le rend plus enraciné dans cette situation, mais il est toujours pris entre deux mondes.”