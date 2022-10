La La Anthony révèle si elle envisage de se remarier – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Frère de l’âme/Photos de l’âme B/Shutterstock

La La Anthony semblait avoir sa future vie amoureuse toute tracée lors d’une escale Le club du petit-déjeuner le jeudi 27 octobre. L’actrice / personnalité de la télévision avait récemment attrapé le bouquet lors du mariage d’un ami, incitant les animateurs de l’émission du matin à lui demander si elle se remarierait un jour et à quoi ressemblerait son match parfait après ses 10 ans de mariage avec NBA étoile Carmelo Anthony terminé en juin 2021.

“Je ne me remarierai plus jamais”, a rapidement répondu La La. “C’était une de ces choses dans la vie que je peux vérifier comme je l’ai fait”, a-t-elle expliqué. « J’en ai fait l’expérience. Je connais le bien et le mal qui m’est arrivé, donc ce n’est pas quelque chose que je veux revivre.

La La a ajouté: «J’ai l’impression que le mariage devient parfois très similaire à une entreprise. Au moins pour moi. Il est facile d’y entrer et plus difficile d’en sortir. Quant à tous les petits amis potentiels, La La a dit qu’elle cherchait “quelqu’un avec qui vibrer”. Cependant, les joueurs de basket-ball professionnels peuvent être hors de la table. “Je pense que je resterais loin de la NBA”, a-t-elle expliqué avec un sourire timide.

En 2004, La La et Carmelo se sont fiancés alors qu’il jouait pour les Denver Nuggets. Ils ont accueilli leur unique enfant ensemble, fils Kiyanle 7 mars 2007. Trois ans plus tard, le couple s’est marié à New York peu de temps avant que Carmelo ne soit échangé aux Knicks.

Le déménagement à New York pour la carrière de Carmelo a marqué le début de la fin de leur relation, selon La La. Lors de son apparition dans le dernier épisode de Appelle son papa podcast, l’actrice a déclaré “Quand nous vivions ici sous tout cela, c’est là que les choses se sont compliquées. Maintenant que je regarde en arrière, c’était en quelque sorte le début de la disparition du mariage.

Alors que la fin du mariage était clairement difficile, La La semblait en avoir une vision positive. « Nous avons passé de très bons moments. Nous avons un beau fils, Kiyan, qui est incroyable », a-t-elle déclaré sur le podcast. « Tout n’était pas si mal. Nous avons passé de très bons moments. Ça s’est mal terminé, mais nous sommes toujours amis et nous sommes super coparentalité…. La vie n’est qu’une question de leçons et de phases différentes, et c’était une phase de ma vie, un chapitre de ma vie. Et maintenant, ce chapitre est terminé, mais ce n’est jamais vraiment terminé quand vous avez un enfant avec quelqu’un.