LA Knight et Zelina Vega se qualifient pour de l’argent dans The Bank 2023

La dernière édition du WWE SmackDown a été marquante car elle a marqué les 1000 jours de Roman Reigns en tant que champion universel. Outre la célébration dont on parle beaucoup de Reigns, l’épisode de SmackDown de cette semaine comprenait toutes les retombées de l’événement en direct Night of Champions Premium.

Les fans de la WWE ont également eu droit à deux matchs de qualification Money in the Bank.

Montez Ford et LA Knight se sont battus dans un match de qualification Money in the Bank. Zelina Vega, quant à elle, a affronté Lacey Evans lors du deuxième combat de qualification Money in the Bank.

Luke Gallows et Karl Anderson de The OC ont affronté le Hit Row lors du SmackDown de cette semaine. Le spectacle a commencé avec un combat par équipe à six.

Brawling Brutes contre Austin Theory et Pretty Deadly

Kit Wilson et Elton Prince de Pretty Deadly ont fait équipe avec le champion américain Austin Theory pour participer au combat d’ouverture de la soirée. Ils affrontaient Sheamus, Butch et Ridge Holland des Brawling Brutes. Les organisateurs ont fait bon usage de la fente d’ouverture en engageant six combattants efficaces dans une première rencontre pleine d’action de la nuit.

C’est Theory qui a finalement remporté la victoire pour son équipe. Pretty Deadly a frappé Holland par l’arrière, puis a livré du lait renversé pour permettre à Theory de couvrir l’épingle.

The OC contre Hit Row

Luke Gallows et Karl Anderson de The OC sont sortis hier soir avec AJ Styles pour affronter Ashante Thee Adonis et Top Dolla de Hit Row. The Hit Row a lancé l’affrontement sur une note prometteuse, mais ils n’ont pas réussi à poursuivre sur leur lancée. Le Magic Killer a forcé le Hit Row à concéder une défaite lors de l’épisode de SmackDown de cette semaine.

Zelina Vega contre Lacey Evans

Le match de qualification Money in the Bank entre Zelina Vega et Lacey Evans s’est avéré être un combat assez passionnant. Vega a organisé un spectacle louable pour se qualifier pour le match Money in the Bank.

Montez Ford contre LA Knight

Lors de la deuxième rencontre de qualification Money in the Bank de la soirée, Montez Ford a affronté LA Knight. Le deuxième qualificatif, tout comme le premier, a assez bien réussi à captiver les fans de la WWE. Knight, grâce à son athlétisme pur et à ses compétences de combat de premier ordre, a pris le dessus sur son adversaire à SmackDown.