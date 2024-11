LA Knight conserve le titre américain dans un match frénétique à triple menace au WWE Crown Jewel 2024

LA Knight a conservé son championnat des États-Unis à Crown Jewel contre Andrade et Carmelo Hayes, après que les challengers se soient affrontés dans une série de sept matchs, que Knight a interrompus lors de « WWE SmackDown » vendredi dernier. Le match a été créé après que Knight ait été l’arbitre invité spécial lors du septième match de la série, mais s’est déclaré vainqueur et toujours champion bien qu’il n’ait pas participé au match après avoir éliminé Hayes et Andrade. Le match Crown Jewel entre les trois hommes a été rapide, Andrade et Hayes se poursuivant immédiatement et Knight se retirant initialement.

Andrade et Hayes ont tous deux volé hors du ring à plusieurs moments, Andrade éliminant Knight avec un moonsault et Hayes éliminant Andrade avec un plongeon à suivre. Hayes a contré un BFT deux fois sur le ring, a laissé tomber Andrade sur Knight et a tenté de les épingler tous les deux. Le dernier acte du match a vu les trois concurrents se rendre dans les cordes à plusieurs reprises. Hayes et Andrade étaient dans le coin à un moment donné, et Knight a tenté de capitaliser et de sauter vers eux, mais a glissé, laissant Hayes seul. Hayes a frappé un Nothing But Net sur Knight, mais la goupille a été brisée par Andrade. Knight a frappé un double BFT à ses deux challengers pour remporter la victoire et conserver le championnat.