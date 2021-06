La Knesset d’Israël élit un nouveau gouvernement

Le parlement israélien a approuvé dimanche un nouveau gouvernement, mettant fin au mandat record de 12 ans de Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre et jurant dans une coalition fragile et diversifiée qui a promis de briser l’impasse politique du pays.

Le changement est intervenu par la plus faible des marges, avec 60 voix pour et 59 contre à la Knesset israélienne de 120 membres. Un membre s’est abstenu.

Le politicien d’extrême droite Naftali Bennett, qui a autrefois travaillé pour Netanyahu, devient le nouveau Premier ministre d’Israël pour deux ans dans un accord de coalition qui comprend huit partis distincts et est dirigé par Bennett et le centriste Yair Lapid.

Lapid servira de ministre des Affaires étrangères et deviendra Premier ministre après le séjour de deux ans de Bennett.

« C’est vraiment la fin d’une époque », a déclaré Ihan Goldenberg, directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient au Center for a New American Security, un groupe de réflexion basé à Washington.

Ce vote remarquable est intervenu dans un contexte de tensions accrues, de protestations quotidiennes et de menaces de violence contre ceux qui cherchent à renverser Netanyahu. Dimanche, le nouveau Premier ministre a été chahuté tout au long de son discours d’ouverture, incitant la sécurité à retirer plusieurs législateurs d’extrême droite et ultra-orthodoxes alignés avec Netanyahu de la salle plénière.

Dans son discours, Bennett s’est principalement concentré sur les questions intérieures, bien qu’il ait embrassé la position dure de Netanyahu sur l’accord nucléaire iranien, que l’administration Biden tente de raviver. Bennett a déclaré que son renouvellement serait une erreur.

« Israël ne permettra pas à l’Iran de s’armer d’armes nucléaires », a déclaré Bennett, promettant de maintenir la politique de confrontation de Netanyahu. « Israël ne sera pas partie à l’accord et continuera de préserver une pleine liberté d’action. »

Le président Joe Biden, qui connaît Netanyahu depuis des décennies, a déclaré qu’il saluait le nouveau gouvernement et se réjouissait de travailler avec Bennett. Il n’a pas répondu aux remarques de Bennett sur l’accord iranien, qui, selon les États-Unis, empêcherait l’Iran d’acquérir une arme nucléaire.

« Mon administration est pleinement déterminée à travailler avec le nouveau gouvernement israélien pour faire progresser la sécurité, la stabilité et la paix pour les Israéliens, les Palestiniens et les peuples de toute la région », a déclaré Biden dans un communiqué dimanche.

L’avenir de Netanyahu

Le vote de dimanche relègue Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien, parfois connu sous le nom de « Roi Bibi », à une figure de l’opposition et augmente son risque juridique alors qu’il combat des accusations de corruption dans un procès pénal en cours. Il a qualifié les accusations de « chasse aux sorcières » et a tenté d’utiliser le bureau du Premier ministre pour obtenir l’immunité juridique de la Knesset.

Dans son discours au parlement, Netanyahu s’est engagé à rester à la tête de son parti conservateur Likoud et à travailler pour faire dérailler le nouveau gouvernement de coalition, ce qui forcerait de nouvelles élections et éventuellement le ramènerait au pouvoir.

« S’il est destiné à nous d’être dans l’opposition, nous le ferons le dos droit jusqu’à ce que nous renversions ce gouvernement dangereux et que nous retournions diriger le pays à notre manière », a-t-il déclaré. Il a déclaré qu’il « poursuivrait la grande mission de ma vie, assurant la sécurité d’Israël.

La coalition est une alliance fragile et hétéroclite qui comprend des factions de droite, des partis de centre-gauche et, pour la première fois dans la politique israélienne, un parti arabe.

« C’est un moment décisif », a déclaré Osamah Khalil, historien des relations étrangères américaines et du Moyen-Orient moderne à l’Université de Syracuse. Il s’agit peut-être d’un pivot de la politique israélienne « Nixon va en Chine » – ce qui permettra aux futurs politiciens israéliens d’unir plus facilement leurs forces avec les partis arabes après que la ligne dure Bennett ait fait ce premier pas, a-t-il ajouté.

Les alliés de Netanyahu ont déclaré qu’ils le soutiendraient fermement.

« Nous entrons maintenant dans une nouvelle ère d’opposition forte et militante », a déclaré le ministre sortant des Affaires communautaires du Likoud, Tzachi Hanegbi, à USA TODAY à la Knesset. « Heureusement, nous (le Likud) avons une bonne expérience du retour de l’opposition. »

Le nouveau gouvernement « n’est pas très harmonieux », a-t-il déclaré, et pourrait être vulnérable à l’effondrement, mais pas de façon imminente.

« Nous voyons déjà une bombe à retardement qui, lorsqu’elle explosera, conduira à de nouvelles élections », a déclaré Hanegbi.

Tourner la page de la « crise » politique ?

Bennett et Lapid ont convenu de ne pas poursuivre de politiques litigieuses qui les divisent, comme le conflit israélo-palestinien, et de se concentrer plutôt sur les affaires intérieures.

« Le gouvernement travaillera pour tout le public israélien – religieux, laïc, ultra-orthodoxe, arabe – sans exception, comme un seul », a déclaré Bennett vendredi. « Nous travaillerons ensemble, dans le cadre d’un partenariat et d’une responsabilité nationale, et je pense que nous réussirons. »

La nouvelle ministre de l’Environnement, Tamar Zandberg, a déclaré à USA TODAY à la Knesset que la nouvelle coalition au pouvoir avait franchi un cap du régime de division de Netanyahu.

« Nous avons vu deux ans de crise – crise démocratique – crise constitutionnelle – avec corruption, haine, violence dans les rues, et nous pensons que nous ne pouvons qu’essayer de faire mieux », a déclaré Zandberg. Elle a dit qu’il était difficile de prédire combien de temps la coalition durerait, mais a estimé qu’ils avaient un « bon esprit » les liant ensemble pour l’instant.

Le chef du parti islamiste de la coalition a déclaré que sa faction travaillerait pour faire avancer les intérêts des citoyens palestiniens d’Israël.

Mansour Abbas a déclaré dimanche que son parti Raam faisait de grands sacrifices pour le bien de ses électeurs et qu’il essaierait « de faire avancer un dialogue qui amènera de meilleures relations nouvelles et fondées sur des principes pour tous les citoyens de l’État : Juifs et Arabes ».

Raam est le premier parti arabe à rejoindre un gouvernement israélien, et Abbas a déclaré que le partenariat au sein du nouveau gouvernement « comblera également les lacunes au niveau national et au niveau religieux ».

Maintenant quoi? Ce que cela signifie pour Biden et les États-Unis

