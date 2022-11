La Kia Forte GT en tête de liste des expériences de conduite amusantes et axées sur la valeur – Shaw Local

Une voiture comme la Kia Forte GT ne passe pas assez souvent à mon goût. Pour moi, la sauce secrète consiste à combiner beaucoup de choses que les acheteurs de voitures aiment avec ce dont ils ont besoin. Rendre le tout abordable est l’astuce – mais Kia a réussi à le faire avec la Forte 2022.

J’ai récemment eu la chance de tester la Kia Forte GT, qui prend tous les désirs mentionnés précédemment et ajoute un niveau de plaisir à l’équation qui en fait simplement l’une des meilleures valeurs pour une voiture amusante à conduire et économe en carburant.

Nouveau pour la Forte GT

C’est la même chose depuis 2019 et peut-être que ces années de pandémie ont suffi à pousser les ingénieurs de Kia à donner à Forte un nouveau look et une nouvelle sensation. Ce modèle GT 2022 présente non seulement une carrosserie plus élégante et plus athlétique et un tas de caractéristiques de confort de cabine, mais aussi de superbes jantes de 18 pouces et un double échappement rauque.

La nouveauté cette année dans le modèle GT amusant à conduire est un groupe motopropulseur turbocompressé et une nouvelle suspension arrière indépendante à réglage sport. Peut-être que la meilleure partie de l’accord est le nouveau package GT2 qui regroupe tous ces “souhaitables” que j’ai mentionnés plus tôt.

Le pack GT2

Au prix de 2 200 $, le package GT2 est peut-être le meilleur et le plus complet que j’ai rencontré et qui contient des fonctionnalités supplémentaires significatives. Recherchez des articles tels que : un immense toit ouvrant, des sièges chauffants et ventilés, un siège conducteur électrique, des sièges sport attrayants qui améliorent les inserts en tissu standard avec un matériau synthétique semblable au cuir, un éclairage intérieur à DEL, un nouveau frein de stationnement électronique avec la fonction convoitée Auto Hold qui permet à votre jambe de se reposer aux arrêts, le régulateur de vitesse intelligent basé sur la navigation qui ralentit sciemment la voiture lorsque la route commence à tourner et le système stéréo Harman Kardon à 8 haut-parleurs avec technologie de restauration de musique compressée Clari-Fi.

Performance

La Forte GT propose quelques modes de conduite, bien que le seul qui mérite vraiment d’être mentionné soit le mode Sport. Le mode Sport de la GT initie une signature de note d’échappement audacieuse et des changements de vitesse très nets et percutants pour en faire un plaisir total à conduire.

La Forte GT est équipée d’un turbo de 1,6 litre et d’une transmission à double embrayage à 7 rapports améliorée développant 201 chevaux et 195 livres-pied de couple. Pour 1 000 $ de plus, vous pouvez même opter pour un levier de vitesse (oui, ils en ont toujours).

J’ai trouvé la suspension entièrement indépendante à réglage sport de mon testeur, associée aux magnifiques pneus de grand tourisme, performante admirablement dans toutes les circonstances que je lui ai imposées. C’est une berline qui se sent plantée et capable de manœuvres bien au-dessus de son niveau de rémunération. La Forte GT est évaluée à une moyenne de 30 mpg, tandis que le manuel GT obtient une moyenne de 26 mpg.

Cabine

J’ai fait allusion plus tôt à la valeur de la Forte en général et la cabine est un autre domaine qu’elle parvient à impressionner. Les sièges à l’avant et à l’arrière sont généreux, offrant un soutien bien renforcé et des surfaces chauffantes. Kia fait un excellent travail en minimisant l’utilisation de toutes les surfaces en plastique dur, tout cela est doux au toucher avec un ajustement et une finition solides comme le roc.

Comme tout jusqu’ici avec la Kia Forte GT, l’habitacle regorge de caractéristiques qui coûteraient une petite fortune sur d’autres modèles. Prenez le chargeur de l’appareil sans fil, les pédales sport caoutchoutées collantes, le coffre intelligent à ouverture facile et l’éclairage ambiant rouge nominal de la cabine comme quelques-uns des détails à valeur ajoutée qui impressionnent.

Ma Forte GT est équipée du système d’infodivertissement de Hyundai/Kia. C’est l’une des caractéristiques les plus impressionnantes des modèles Hyundai-Kia (à part la garantie) et ce système ne nécessite pas de temps pour se familiariser avec le fonctionnement. Il s’agit d’une configuration intuitive qui s’adapte à l’interface. Mon plus gros reproche est toujours le manque de carplay sans fil, mais voici le problème vraiment profond : vous pouvez l’obtenir avec l’écran tactile de base (sérieusement, Kia ?).

Pour tous ceux qui pourraient résister à un SUV et qui aimeraient quelque chose de totalement amusant à conduire tous les jours et qui ne va pas casser leur tirelire – cette Forte GT doit figurer sur votre liste restreinte. La Kia Forte 2022 a un prix de base de 24 585 $. Mon modèle GT entièrement chargé redéfinit la valeur folle à 26 940 $.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.