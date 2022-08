La Kia EV6 GT 2023 promet 576 chevaux et un mode Drift

Nous savons depuis un certain temps que Kia travaillait sur une EV6 GT plus piquante pour apporter une certaine prétention sportive à son EV déjà excellent. Maintenant, la couverture a été retirée et l’EV6 GT est encore plus folle que nous ne le pensions.

Kia a dévoilé vendredi l’EV6 GT dans le cadre des festivités annuelles de la Monterey Car Week. Bien que vous ne pensiez peut-être pas que Kia et Pebble Beach ont trop de choses en commun, vous vous trompez. L’EV6 GT est un véhicule électrique performant qui affiche des chiffres étonnamment similaires à certains des métaux les plus exotiques flottant dans la région de Monterey.

Passons directement aux bonnes choses. La Kia EV6 GT utilise une paire de moteurs électriques (une unité de 270 kilowatts à l’arrière et une de 160 kW à l’avant) pour produire une puissance prodigieuse de 576 chevaux et 546 livres-pied de couple. C’est suffisant pour pousser cette fusée coréenne à 60 mph en seulement 3,4 secondes et à une vitesse maximale de 161 mph. Selon Kia, une course de dragsters tierce a opposé la Kia à une Ferrari Roma et à une Lamborghini Huracan Evo Spyder – et la Kia a gagné. Chut.

La vitesse en ligne droite est amusante et tout, mais il y a plus que cela dans la conduite, et Kia a gardé cela à l’esprit. L’EV6 GT porte une suspension sport adaptative standard pour garder les choses agréables et rigides, tandis qu’un différentiel à glissement limité à commande électronique aidera à maintenir la traction avec tout ce couple électrique poussé. Derrière les jantes en alliage de 21 pouces de la GT se trouvent des freins avant de 15 pouces et des arrières de 14,2 pouces.

Trois nouveaux modes sont également disponibles dans l’EV6 GT. Le mode GT Drive transforme tout à son réglage le plus intense, tandis que le mode My Drive permet aux propriétaires de choisir à quel point ils veulent que les composants individuels soient sportifs. Il y a aussi – oui, vous avez bien lu – un mode Drift qui pousse autant de puissance que possible à travers les roues arrière.

Qu’il s’agisse de siroter des électrons ou du jus de dinosaure, les voitures de performance ont soif, et la Kia EV6 GT ne fait pas exception. Bien qu’il transporte la même batterie de 77,4 kilowattheures qui sous-tend les variantes EV6 à plus longue autonomie, Kia estime l’autonomie de la GT à seulement 206 miles, soit environ 68 miles par rapport aux EV6 AWD plus piétons. Heureusement, l’architecture 800 volts de l’EV6 GT lui permettra de passer de 10 % à 80 % en seulement 18 minutes lorsqu’elle est connectée à un chargeur de 350 kW.

Du point de vue du design, l’EV6 GT n’est pas trop sauvage que l’EV6 standard. Les carénages avant et arrière sont un peu plus agressifs qu’auparavant, et il y a un nouveau spoiler et diffuseur à l’arrière, en plus des étriers de frein au néon et des jantes en alliage de 21 pouces susmentionnées. À l’intérieur, les sièges sport végétaliens portent un badge GT et un passepoil vert, et la cabine comprend des éléments néon supplémentaires et des rayures sur le tableau de bord supérieur. L’éclairage ambiant est également inclus, car pourquoi pas ?

La Kia EV6 GT 2023 sera mise en vente au quatrième trimestre 2022, et les prix devraient être annoncés plus près de cette date. Comme avantage secondaire amusant, les acheteurs d’EV6 GT bénéficieront de 1 000 kWh de recharge gratuite dans les stations Electrify America au cours des trois premières années de possession.