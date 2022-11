La Kia EV6 GT 2023 délivre 576 chevaux pour 62 695 $

Kia est sorti en force lorsque le constructeur automobile a lancé son 2023 EV6 GT berline électrique à Monterey Car Week. Cette trappe chaude de 576 chevaux sera certainement excitante à conduire, mais après ses débuts, nous nous sommes demandé exactement combien elle pourrait coûter. Maintenant, nous avons enfin des réponses.

Kia a annoncé cette semaine les prix de la gamme EV6 2023. La variante de base Light RWD a disparu, ce qui signifie que le Wind RWD est désormais la version de base de la voiture, qui commence à 49 795 $ (y compris 1 295 $ de frais de destination), une augmentation de 1 000 $ par rapport au Wind RWD de l’année dernière. En fait, chaque garniture reportée a reçu la même hausse de prix pour cette année. L’EV6 d’entrée de gamme propose un seul moteur électrique sur l’essieu arrière produisant 225 chevaux, et sa batterie de 77,4 kilowattheures est bonne pour une autonomie estimée à 310 miles par l’EPA.

Si vous préférez la tranquillité d’esprit qu’offre la transmission intégrale, la version Wind de l’EV6 propose une variante AWD, produisant 320 ch à l’aide d’un deuxième moteur électrique sur l’essieu avant. Cela ajoute 3 900 $ au résultat net du Wind, et il entraîne également une légère pénalité d’autonomie, ramenant son estimation globale à 282 milles.

La version suivante, GT-Line, offre plus d’équipements pour un petit changement supplémentaire. La RWD GT-Line porte la même estimation d’autonomie de 310 milles, demandant juste un peu plus que la Wind AWD à 53 995 $, destination comprise. Une version à traction intégrale est également disponible ici, augmentant le prix à 58 695 $ et abaissant son autonomie à 252 milles.

Enfin, il y a le garçon costaud, l’EV6 GT. Sa paire de moteurs électriques produit un prodigieux 576 ch, et il est livré avec des éléments résolument sportifs, comme un différentiel arrière électronique à glissement limité, des amortisseurs adaptatifs et des freins plus gros, en plus de sièges sport légers. Vous devrez cependant payer pour jouer; le prix de départ de ce modèle est de 62 695 $. Toutes ces performances signifient que l’autonomie en souffre un peu, cependant, avec des estimations de l’EPA pour l’EV6 GT à seulement 206 miles par charge.