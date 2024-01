La kétamine peut rapidement réduire les symptômes du SSPT et de la dépression, selon une nouvelle étude

Le drogue kétamine peut réduire les symptômes du trouble de stress post-traumatique, ou SSPT, et les symptômes de dépression chez les patients dès le lendemain de l’injection. C’est la principale conclusion de la nouvelle méta-analyse de mon équipe, vient de paraître dans la revue Annals of Pharmacotherapy.

La kétamine est un anesthésique qui est parfois utilisé comme substance abusive, mais qui est de plus en plus utilisé. exploré comme traitement pour une gamme de problèmes de santé mentale.

Nous avons analysé six essais contrôlés randomisés représentant 259 patients atteints de SSPT modéré à sévère. Dans tous les essais, environ la moitié ont reçu une injection de kétamine. Les autres recevaient soit de l’eau salée, soit du médicament midazolamune benzodiazépine comme Xanax qui est également utilisé comme agent anesthésique.

Les patients recevant de la kétamine ont vu leurs symptômes de SSPT réduits d’environ 25 % un jour et une semaine après le traitement. Mais si les patients recevaient injections répétées sur quatre semaines, les symptômes du SSPT ont diminué de seulement 12 %. La réduction des symptômes de dépression était plus modeste mais néanmoins significative.

Dans la plupart de ces essais, les patients n’ont reçu qu’une seule injection ; dans les deux autres, ils ont reçu une injection à la même dose six fois ou plus sur deux à quatre semaines. Les bénéfices après la première injection étaient similaires dans toutes les études, mais on ne sait pas clairement dans quelle mesure des doses supplémentaires de kétamine au fil du temps maintiennent ces bénéfices.

Dans l’ensemble, les bénéfices d’une seule injection de kétamine se manifestent rapidement, mais sont d’ampleur modeste. Le meilleur régime pour maintenir ces bienfaits en réinjectant de la kétamine n’a pas été déterminé.

Pourquoi est-ce important

Le SSPT, un trouble de santé mentale débilitant, se produit lorsqu’un traumatisme passé provoque des flashbacks, des cauchemars, une humeur dépressive, de l’anxiété et un évitement d’activités susceptibles de déclencher des souvenirs traumatisants. Les patients souffrant du SSPT sont deux fois plus susceptible de faire une tentative de suicide que la population générale.

À propos 13 millions d’Américains souffrent du SSPT au cours d’une année donnée, ce qui représente près de 5 % de la population adulte. Le SSPT est causé par le fait de vivre ou d’être témoin d’un événement traumatisant. De nombreux anciens combattants souffrent de cette maladie, tout comme les survivants d’agressions physiques, de catastrophes naturelles, de maltraitance d’enfants et d’abus sexuels. Les personnes atteintes de maladies modérées à graves perdent en moyenne environ trois jours et demi de travail par mois en raison du déclenchement de symptômes ou du traitement de la maladie.

Psychothérapie centrée sur les traumatismes – des techniques qui aident les patients rappeler, traiter et répondre aux souvenirs traumatisants – est le traitement de choix pour le SSPT, mais il cela peut prendre plusieurs semaines pour voir les bénéficeset tous les patients ne répondent pas.

Pour ces personnes, les antidépresseurs tels que paroxétine, sertraline et venlafaxine sont recommandés comme alternatives ou en complément de la psychothérapie.

Mais comme la psychothérapie, ces médicaments peuvent ne pas fonctionner pendant un certain temps – environ cinq à huit semaines – contrairement à la kétamine, qui semble commencer à agir presque immédiatement. Cela dit, la réduction des symptômes du SSPT et de la dépression au fil du temps après l’injection de kétamine est à peu près la même que celle obtenue par les antidépresseurs traditionnels une fois qu’ils font effet.

Étant donné que certaines personnes atteintes d’un SSPT grave peuvent avoir des pensées suicidaires, le temps presse ; ils ne pourront tout simplement pas attendre que les options traditionnelles commencent à fonctionner. La kétamine pourrait constituer un pont efficace pour réduire immédiatement les symptômes des patients jusqu’à ce qu’une psychothérapie axée sur les traumatismes et d’autres antidépresseurs puissent intervenir.

Ce qu’on ne sait toujours pas

La grande inconnue concernant l’utilisation de la kétamine pour le SSPT et les symptômes dépressifs est la fréquence à laquelle les injections sont nécessaires. Les données ne sont tout simplement pas suffisamment solides pour déterminer si des doses multiples maintiennent mieux les effets que la simple utilisation d’une dose unique.

La kétamine coûte environ 800 US$ par injectionil est donc important de savoir quelle quantité administrer pour chaque traitement et combien d’injections administrer au fil du temps.

Il est important de noter que la kétamine peut faire l’objet d’un abus. Si acheté auprès de pharmacies ou boutiques en ligne non agréées, le produit à base de kétamine n’est pas approuvé par la Food and Drug Administration. Il se peut qu’il ne contienne pas la bonne dose, qu’il soit périmé ou qu’il ne contienne même pas de kétamine. Ou encore, il peut contenir un médicament de substitution contenant un ingrédient actif dangereux, comme le drogue synthétique de rue, LSD. De tels produits contrefaits peut nuire, voire tuer les patients.

Cet article est republié à partir de La conversation sous licence Creative Commons. Lis le article original.