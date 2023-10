De nouvelles recherches pourraient compliquer notre compréhension de la kétamine en tant que traitement potentiel de la dépression. L’étude a révélé que les personnes souffrant de dépression qui avaient reçu une solution saline ou de la kétamine avant de subir une anesthésie en vue d’une intervention chirurgicale ont connu une amélioration similaire de leurs symptômes par la suite. Les résultats suggèrent qu’au moins certains des avantages thérapeutiques observés avec la kétamine pourraient être attribuables à l’effet placebo, bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour le confirmer.

De nombreuses études ont découvert que de faibles doses de kétamine, longtemps utilisées à la fois comme sédatif dissociatif et comme drogue récréative, pourraient également aider à traiter la dépression et d’autres problèmes de santé mentale, et d’une manière différente des antidépresseurs actuels. Certaines de ces études ont également inclus l’utilisation d’un contrôle placebo à des fins de comparaison, souvent considéré comme la meilleure méthode pour déterminer si un médicament ou un vaccin fonctionne réellement comme prévu (idéalement, les patients et les médecins qui les traitent ne savent pas s’ils sont efficaces). vous faites partie du groupe de traitement ou du groupe témoin).

Le problème est que même une faible dose de kétamine peut provoquer des symptômes physiques à court terme comme une dissociation ou un « trip », ce qui permet de savoir assez facilement si vous en prenez, ce qui affaiblit alors toute tentative de création d’un placebo approprié pour le traitement. comparaison. Des chercheurs de l’Université de Stanford ont donc décidé de mener une expérience unique pour mieux exclure cette possibilité.

Leur étude a porté sur 40 personnes souffrant de trouble dépressif majeur qui devaient subir une intervention chirurgicale de routine nécessitant le recours à une anesthésie générale. La moitié ont été randomisées pour recevoir une dose unique de solution saline, le placebo, juste avant l’intervention chirurgicale, et l’autre moitié, une dose unique de kétamine intraveineuse. Selon les chercheurs, le fait de sombrer éliminerait les chances que les gens effectuent un voyage typique. Ensuite, ils ont observé les patients pendant trois jours maximum.

À la fin de l’étude, les deux groupes ont signalé le même degré moyen d’amélioration de leurs symptômes de dépression. Les gens ont deviné correctement s’ils avaient pris de la kétamine ou le placebo moins de la moitié du temps, ou pire que le hasard, ce qui indique que le processus d’aveuglement a réellement fonctionné.

« En conclusion, une dose unique de kétamine intraveineuse administrée pendant une anesthésie chirurgicale n’a pas eu plus d’effet qu’un placebo pour réduire considérablement la gravité des symptômes dépressifs chez les adultes souffrant d’un trouble dépressif majeur », concluent les auteurs. a écrit dans leur article, publié ce mois-ci dans Nature Mental Health.

Les résultats de l’étude sont basés sur un petit échantillon de patients et un suivi court, ce qui signifie que toute interprétation de celle-ci doit être considérée avec prudence jusqu’à ce que davantage de données soient collectées. Et d’autres chercheurs ont déjà argumenté que les résultats pourraient seulement suggérer que la chirurgie et l’anesthésie en général (qui peuvent inclure la kétamine) peuvent fournir un soulagement rapide de la dépression, mais pas nécessairement que la kétamine n’ait aucun effet thérapeutique au-delà du placebo.

Les auteurs affirment qu’il est peu probable que cette hypothèse explique les résultats, puisque d’autres recherches n’ont pas trouvé de lien cohérent entre la chirurgie et l’amélioration de la dépression (certaines personnes ont même expérience aggravation ou nouvelle dépression après une opération). Mais ils sont prudents quant aux implications de leur travail. D’une part, ils ne prétendent pas que la kétamine devrait être considérée comme un simple placebo lorsqu’il s’agit de traiter la dépression, ni que les personnes souffrant de dépression simulent d’une manière ou d’une autre leur maladie.

« Dire ‘c’est juste un placebo’ ne rend vraiment pas service à ce qu’est un placebo », a déclaré l’auteur de l’étude Boris Heifets, professeur adjoint d’anesthésiologie, dans un communiqué publié par Stanford. « Ce n’est pas ‘Je me sentirai mieux si je le dis assez de fois’ et cela n’implique pas qu’il n’y avait rien de mal avec le patient. »

Ils émettent l’hypothèse que les attentes positives des gens pourraient être au moins en partie la raison pour laquelle la kétamine semble montrer ces avantages rapides pour certaines personnes. Mais même si cela est vrai, cela ne signifie pas que les gens ne ressentent pas de changements physiques réels et positifs lorsqu’ils en prennent.

« Il y a très certainement un mécanisme physiologique, quelque chose qui se produit entre vos oreilles, lorsque vous insufflez de l’espoir », a déclaré Heifets.