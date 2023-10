Alors, la kétamine à la maison est-elle sans danger ? William Dudney, psychiatre à Tampa, en Floride, propose depuis cinq ans à ses patients de la kétamine sous forme de « troches », des pastilles cireuses de la taille d’un chiclet. La troche est glissée entre la lèvre et la gencive jusqu’à ce qu’elle fonde. Ses patients prennent de la kétamine à la maison, mais il leur prescrit des troches contenant de très faibles doses, entre 35 et 70 milligrammes.

Certains médecins prescrivent des doses beaucoup plus élevées. Sur divers fils de discussion Reddit, les patients qui utilisent les cliniques de kétamine en ligne déclarent avoir commencé leur traitement avec des doses de 450 mg et augmenté jusqu’à 900, voire 1 200 mg par séance.

« C’est beaucoup trop, beaucoup trop vite » dit Dudney. « Cette folie de 400 à 600 milligrammes est destinée aux personnes qui recherchent une expérience hallucinatoire. Les hallucinations et les dissociations sont considérées comme des effets secondaires, et ce n’est pas le but. C’est de l’abus récréatif.

Le dernier avertissement de la FDA est en fait la deuxième alerte de risque émise par l’agence concernant la kétamine composée. Le premier est arrivé l’année dernière et ciblait les sprays nasaux. Heifets affirme que ces lettres visent à faire pression sur l’offre. «Ils sonnent l’alarme», dit-il. « Si vous fournissez de la kétamine pour ces pratiques non conformes, assurez-vous de savoir exactement ce que vous faites, car il pourrait y avoir des mesures réglementaires à cet égard. » Cela suffira-t-il à freiner l’utilisation généralisée de la kétamine hors AMM ? Probablement pas. Mais certains signes indiquent que l’essor fulgurant de l’industrie pourrait de toute façon ralentir.

Dans une version précédente de The Checkup, nous avions prédit que la bulle de la kétamine pourrait être sur le point d’éclater. La fermeture de certaines cliniques de premier plan cette année, associée à une attention réglementaire accrue, suggère que c’est peut-être déjà le cas.

Autre chose

La question de savoir si un « trip » à la kétamine est nécessaire pour profiter des bienfaits antidépresseurs du médicament fait l’objet d’un certain débat. Et c’est une question à laquelle Heiferts et ses collègues ont tenté de répondre dans une étude unique qui vient de paraître jeudi.

L’une des difficultés rencontrées lorsqu’on tente d’évaluer l’efficacité de la kétamine est qu’il est presque impossible de mettre en aveugle. Les patients savent s’ils ont reçu le vrai médicament ou un placebo. Mais cette étude a été conçue pour proposer une solution de contournement intelligente. Les chercheurs ont recruté 40 participants souffrant de dépression modérée à sévère et qui subissaient également une intervention chirurgicale. Ils ont donné à la moitié d’entre eux de la kétamine dans le cadre de leur protocole d’anesthésie. Les participants étant sous anesthésie, ils n’avaient aucun moyen de savoir s’ils recevaient ou non de la kétamine.

Le plan de l’étude a également donné aux scientifiques l’occasion d’examiner si l’expérience de la kétamine – le voyage – est nécessaire pour que le médicament fonctionne. Parce que les patients étaient sous anesthésie, « ils ne vivent aucune expérience consciente particulière », explique Heiferts.