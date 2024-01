La kétamine donne des résultats prometteurs dans une nouvelle étude

Une étude récente fournit des preuves supplémentaires selon lesquelles la kétamine pourrait être efficace dans le traitement des formes graves de dépression. Menée dans quatre grands établissements médicaux américains, l’étude a révélé que les perfusions de kétamine entraînaient des améliorations significatives des symptômes dépressifs, y compris les tendances suicidaires, chez les personnes qui n’avaient pas répondu aux traitements conventionnels. La recherche fait partie d’un projet plus vaste visant à découvrir des biomarqueurs sanguins de la réponse au traitement.

Les nouvelles découvertes ont été récemment publiées dans le Journal des troubles affectifs.

La force motrice derrière l’étude

Le trouble dépressif majeur est une affection courante dans le monde, affectant une partie importante de la population adulte. Il ne s’agit pas seulement d’un problème de santé, mais il a également des implications économiques considérables en raison de son rôle dans l’invalidité à long terme et les coûts associés.

Les antidépresseurs et stabilisateurs de l’humeur traditionnels ont montré une efficacité limitée. Seule une partie des patients dépressifs obtiennent une rémission grâce à ces traitements, et beaucoup n’y répondent pas du tout. Cette situation est particulièrement difficile dans le trouble bipolaire, où la dépression est un problème prédominant, mais où peu de traitements pharmacologiques efficaces sont disponibles.

La kétamine intraveineuse, un puissant antagoniste du NMDA, s’est révélée prometteuse dans plusieurs essais contrôlés. Il a démontré son efficacité dans le traitement des symptômes de dépression chez les patients qui n’ont pas répondu aux autres traitements. Notamment, les effets de la kétamine sont rapides et ont montré leur potentiel dans la réduction des idées suicidaires.

Malgré les résultats encourageants obtenus avec la kétamine, on ne sait pas encore qui bénéficie le plus de ce traitement. L’identification de prédicteurs de réponse, y compris de potentiels biomarqueurs sanguins, pourrait améliorer considérablement l’efficacité du traitement en ciblant les personnes les plus susceptibles d’en bénéficier.

“L’objectif principal de l’étude est de trouver un test sanguin qui puisse aider à prédire qui bénéficiera de la kétamine intraveineuse”, a expliqué l’auteur de l’étude Sagar V. Parikh, professeur de psychiatrie à l’Université du Michigan. « Cette première publication visait à déterminer si trois perfusions étaient capables de provoquer une rémission (c’était chez 52 % des personnes en moins de deux semaines, ce qui est une excellente nouvelle). Nous pensons que la kétamine constituera un traitement standard et très efficace pour les personnes qui ne répondent pas aux antidépresseurs traditionnels.

Conception et méthodologie de l’étude

Le Etude « Bio-K », un essai ouvert à un seul groupe, a été mené de mai 2017 à mars 2020 et a impliqué des participants de la Mayo Clinic, de l’Université du Michigan, de l’Université Johns Hopkins et des Pine Rest Christian Mental Health Services. Pour participer, les individus devaient être âgés de 18 à 65 ans et avoir reçu un diagnostic de trouble dépressif majeur ou de trouble bipolaire I ou II. Surtout, ils devaient avoir des antécédents de résistance aux traitements, ce qui signifie que les antidépresseurs traditionnels n’avaient pas réussi.

Pendant l’étude, les participants ont continué à prendre leurs médicaments existants. Les chercheurs ont méticuleusement surveillé leurs symptômes à l’aide d’une série de mesures. L’échelle d’évaluation de la dépression de Montgomery Åsberg (MADRS) a été utilisée pour évaluer les symptômes dépressifs, tandis que l’échelle de Beck pour les idées suicidaires (BSS) a évalué les pensées suicidaires. L’anhédonie, l’incapacité à ressentir du plaisir, a été mesurée à l’aide de l’échelle de plaisir de Snaith-Hamilton (SHAPS). Les risques d’élévation de la fonction cognitive et de l’humeur ont également été évalués.

Les participants ont reçu trois perfusions de kétamine sur une période de 11 jours, avec une surveillance attentive de leur activité cardiaque et de leurs effets secondaires. Les doses ont été administrées sur une période de 40 à 100 minutes, en fonction des réponses individuelles et des préoccupations liées aux effets secondaires.

Principales conclusions de l’étude

Environ 52 % des participants à l’étude ont obtenu une rémission, déterminée par une réduction marquée de leurs scores au MADRS. Ce résultat était particulièrement frappant étant donné que tous les participants n’avaient pas répondu auparavant aux traitements traditionnels contre la dépression.

Les chercheurs ont également observé une diminution substantielle des pensées suicidaires parmi les participants. Au départ, 81 % des participants avaient des idées suicidaires notables. Après le traitement à la kétamine, il y a eu une réduction moyenne des scores BSS de 67 %, les deux tiers des participants ayant connu une réduction d’au moins 50 % de leurs tendances suicidaires.

Les résultats ont indiqué une diminution significative de l’anhédonie, avec 92 % des participants présentant des scores SHAPS anormaux au départ, qui ont été réduits à 41 % après le traitement. Cette réduction suggère que la kétamine a non seulement atténué les symptômes dépressifs, mais a également contribué à améliorer la qualité de vie globale et le bien-être émotionnel des participants.

Les résultats de cette étude corroborent des recherches antérieures démontrant les propriétés antidépressives de la kétamine. Surtout, l’étude fournit une base de participants substantielle, ouvrant la voie à de futures analyses axées sur l’identification de marqueurs biologiques associés à la réponse au traitement.

“Il y a beaucoup d’espoir que la kétamine soit un nouveau traitement très efficace, et qu’il soit possible de trouver un test sanguin pour nous dire si la kétamine est le bon choix pour une personne en particulier”, a déclaré Parikh à PsyPost. L’objectif à long terme de cette ligne de recherche est de « trouver des traitements rapides et efficaces contre la dépression, afin que les gens n’aient pas à attendre des mois et à recourir à des essais et des erreurs pour trouver le bon traitement ».

Concernant les effets secondaires, l’échelle des effets secondaires de la kétamine (KSES) a capturé divers effets secondaires pendant et après les perfusions. Bien que certains participants aient ressenti des effets secondaires notables pendant la perfusion, ceux-ci ont largement disparu 60 minutes après la perfusion. L’étude n’a rapporté qu’un seul événement indésirable grave lié à l’administration de kétamine, impliquant un cas d’hypoglycémie chez un participant diabétique.

« Les traitements ont été extrêmement bien tolérés », a déclaré Parikh. “Nous avons également essayé de voir si une perfusion encore plus lente la rendrait plus tolérable, et si la vitesse de perfusion (lente à plus de 100 minutes par rapport à la norme plus de 40 minutes), et nous avons constaté qu’une perfusion plus lente ne présentait aucun avantage.”

Mises en garde

Cependant, aussi prometteurs que soient ces résultats, il existe des limites à considérer. L’étude n’incluait pas de groupe témoin, ce qui rendait difficile la comparaison des effets de la kétamine avec ceux d’un placebo ou d’un autre traitement. La nature ouverte de l’essai signifie également que les chercheurs et les participants savaient qu’ils recevaient de la kétamine, ce qui pourrait introduire un biais.

“Ce sont les résultats cliniques, nous attendons toujours de publier nos rapports sur les différents biomarqueurs trouvés dans le sang”, a expliqué Parikh. “Ces résultats seront publiés au cours de l’année prochaine.”

L’étude, “Résultats cliniques de l’étude ouverte sur les biomarqueurs de la kétamine (Bio-K) de la kétamine IV pour le traitement de la dépression réfractaire», a été rédigé par Sagar V. Parikh, Jennifer L. Vande Voort, Anastasia K. Yocum, Eric Achtyes, Fernando S. Goes, Louis Nykamp, ​​Balwinder Singh, Daniela Lopez-Vives, Cortney E. Sera, Daniel Maixner, Vijay Tarnal. , Jennifer Severe, Steven Bartek, Susannah J. Tye, Jose Rico, Cynthia J. Stoppel, Alexis Becerra, LeAnn Smart, Christina R. Miller, Mark A. Frye, John F. Greden et William V. Bobo.