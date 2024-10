La Kenyane Ruth Chepngetich bat le record du monde du marathon féminin à Chicago

La Kenyane Ruth Chepngetich a réalisé une performance historique en effaçant le record du monde du marathon féminin à Chicago dimanche, prenant près de deux minutes au record précédent pour s’imposer en deux heures neuf minutes 56 secondes.

Chepngetich a abandonné la compétition à mi-parcours et a traversé un chœur d’acclamations tout au long de la dernière ligne droite alors qu’elle remportait son troisième titre à Chicago et écrasait le précédent record de l’Éthiopien Tigst Assefa de 2:11:53, établi l’année dernière à Berlin.

L’Éthiopienne Sutume Kebede a franchi la ligne d’arrivée sept minutes et 36 secondes plus tard, tandis que la Kenyane Irine Cheptai (2:17:51) a terminé troisième.

« C’est mon rêve qui est devenu réalité », a déclaré Chepngetich, dont le temps initialement enregistré était de 2:09:57 mais qui a ensuite été ajusté.

Chepngetich a établi un rythme fulgurant dès le départ, parcourant les cinq premiers kilomètres en 15 minutes chrono et à mi-chemin, elle avait construit un écart de 14 secondes entre elle et Kebede.

Les commentateurs de la télévision ont été étonnés alors qu’elle parcourait le parcours, comparant sa tentative de marathon en moins de 2:10 à l’alunissage, et elle a seulement semblé prendre de l’élan alors qu’elle sprintait sur les deux derniers milles.

Chepngetich, la championne du monde 2019, se penchait complètement épuisée après avoir cassé la bande et a dédié sa performance à son compatriote Kelvin Kiptum, qui a battu le record du monde masculin il y a un an à Chicago et est décédé dans un accident de voiture quatre mois plus tard.

« J’avais en tête le record du monde », a-t-elle déclaré lors d’une allocution télévisée. « Chicago, comme je l’ai dit dans la presse, c’est comme chez moi. »