La Kényane Pamela Jelimo remporte le bronze du 800 m aux Jeux olympiques de Londres 2012

La Kényane Pamela Jelimo, championne olympique du 800 m féminin aux Jeux de Beijing 2008, a reçu mercredi sa médaille de bronze des Jeux de Londres 2012 lors d’une cérémonie spéciale, dix ans après la fin des Jeux d’été dans la capitale britannique.

La cérémonie était présidée par les membres du Comité international olympique (CIO), Kipchoge Keino et Paul Tergat, eux-mêmes légendes kenyanes de la course à pied, rapporte l’agence de presse Xinhua.

Jelimo faisait partie des trois athlètes qui ont reçu une amélioration de leur performance aux Jeux de Londres 2012 après que la gagnante de la course, Mariya Savinova, de Russie, ait été dépouillée de la médaille pour dopage.

À Londres, Jelimo a couru 1: 57,59 pour terminer initialement quatrième dans la défense du titre qu’elle a remporté en Chine où elle a réalisé un record africain de 1: 54,01, et a reçu sa médaille de bronze entourée de sa famille au National Museum de Nairobi.

« Mes enfants peuvent maintenant me voir recevoir la médaille de bronze, 10 ans plus tard. C’est comme un rêve; Au début, je n’y croyais pas quand j’ai entendu la bonne nouvelle. C’est vraiment le rêve de tout athlète de gagner une médaille aux Jeux olympiques et je suis honoré que mes parents m’accompagnent et partagent cette joie”, a déclaré Jelimo aux journalistes.

Elle a déclaré aux journalistes qu’elle dormirait avec sa médaille alors qu’elle exaltait ceux qui couraient activement pour éviter d’utiliser des substances interdites ou de ne pas respecter les règles de localisation.

La Sud-Africaine Caster Semenya et une autre Russe, Ekaterina Poistogova, ont obtenu l’or et l’argent tandis qu’une autre Kényane, la médaillée d’argent de Pékin 2008, Janeth Jepkosgei, est passée à la huitième position et a reçu un certificat du CIO.

La double championne du monde Hellen Obiri, qui a remporté la médaille d’argent aux Jeux d’été de Rio 2016, a également reçu un certificat de Londres 2012 après avoir été huitième de la finale du 5000 m féminin.

« Je me souviens de 2012 puisque c’était mes premiers Jeux Olympiques, mes attentes étaient honnêtement élevées, et cependant je ne me suis pas approché de la fourchette des médailles. Je suis honoré de recevoir la mise à niveau et c’est une motivation pour les autres athlètes de courir proprement”, a fait remarquer Obiri.

La cérémonie s’est déroulée dans un contexte où le Kenya a été épargné d’une interdiction internationale par World Athletics la semaine dernière en raison de la flambée des cas de dopage.

Jusqu’à présent cette année, 25 athlètes ont été sanctionnés pour des délits antidopage et le nombre devrait être plus élevé puisque les cas sont toujours en cours d’examen par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme et l’Agence antidopage locale du Kenya.

