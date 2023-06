La Kényane Faith Kipyegon établit un nouveau record du monde féminin du 5 000 m

Faith Kipyegon, du Kenya, a établi un deuxième record du monde en sept jours lorsqu’elle a remporté la victoire du 5 000 m féminin lors de la réunion de la Ligue de diamant à Paris vendredi.

Kipyegon a battu le record du monde du 1500m à Florence la semaine dernière et a gardé son sang-froid sur la plus longue distance pour gagner en 14min 05.20sec, coupant une seconde et demie complète du meilleur précédent de 14:06.62 établi par l’Éthiopien Letesenbet Gidey, le monde championne du 10 000 m.

« Non, je n’ai pas pensé au record du monde, je ne sais pas comment je l’ai fait », a déclaré Kipyegon, qui a fondu en larmes après avoir franchi la ligne.

« Je me suis concentré sur le feu vert et j’ai essayé de rester détendu et de profiter de la course.

«Je viens de faire la course et je voulais voir ce qui se passait. Quand j’ai vu que c’était un record du monde, j’ai été tellement surpris. Il s’agissait de donner le meilleur de moi-même. Je voulais juste améliorer mon record personnel, le WR n’était pas mon plan. »

Le peloton a été aidé par trois pionnières, dont la Kényane Beatrice Chepkoech, autre détentrice du record du monde, bien qu’au 3 000 m steeple.

Suivant attentivement le système d’éclairage au bord de la piste qui indiquait un rythme record du monde, Kipyegon a pris la tête avec 700 m de la course de 12 tours et demi à parcourir.

Gidey est restée sur ses talons alors que la Kényane, double championne du monde et championne olympique sur 1500m, passait devant la cloche.

L’Éthiopienne a menacé de riposter dans les 200 derniers mètres, mais Kipyegon a accéléré dans la ligne droite du domicile dans une classe de maître absolue de course à distance, tout comme elle l’a fait à Florence la semaine dernière.

Gidey a terminé deuxième en 14: 07.94 avec un autre Éthiopien, Ejgayehu Taye, détenteur du record du monde sur 5 km, troisième (14: 13.31)

Kipyegon devait revenir pour un camp d’entraînement au Kenya avant de retourner en Europe pour une autre tentative de record potentiel sur 1500 m lors de la rencontre de la Ligue de diamant de Monaco le 21 juillet.

Mais après son deuxième record du monde, elle a déclaré : « Je ne sais pas quelle sera la suite, je dois encore en discuter avec mon entraîneur et ma direction.

« Je suis tellement heureux, je suis très émotif en ce moment et je ne sais pas quoi dire. Si mon corps est en bonne santé, tout est possible. »

