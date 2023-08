La Kelowna Hindu Cultural Society fait don de nourriture aux évacués

La Kelowna Hindu Cultural Society aide les évacués de Kelowna et de West Kelowna.

En collaboration avec les restaurants Made in India et Quesada, des bénévoles préparent et distribuent de la nourriture aux évacués stationnés à Prospera Place à Kelowna et aux stations de West Kelowna.

«Autant que nous le pouvons aujourd’hui, nous préparons de la nourriture pour 50 à 60 personnes et nous [making] de la nourriture pour tous les emplacements de West Kelowna également », a déclaré un porte-parole de Made in India. « C’est la seule fois, vous savez, et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour les aider. C’est la seule façon dont nous pouvons aider en ce moment.

Made in India prépare du poulet au beurre, du riz, de la soupe aux lentilles et plus encore pour les évacués et servira le déjeuner et le dîner au plus grand nombre de personnes possible aussi longtemps qu’il le faudra.

Quesada aide également avec de la nourriture pour les évacués dans les deux villes.

« Je pense qu’il est de mon devoir de servir la communauté parce que nous opérons ici en faisant des affaires ici à Kelowna », a déclaré un porte-parole de Quesada. « C’est pourquoi je fais du bénévolat et nous allons le faire jusqu’à ce que ce soit fini. »

Panago Pizza et Samosa Place sont deux autres entreprises qui font don de nourriture.

« Il y a un repas gratuit pour tous les évacués et tous les pompiers, tous ceux qui visitent leurs magasins », a déclaré le porte-parole de Quesada. « Moi-même [brought] quelques burritos à ce centre d’évacuation ici.

Quesada a deux emplacements ouverts en ce moment, cependant, l’emplacement de Pier Mac Way est fermé pour faire un ordre d’évacuation.

