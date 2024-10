La Kelowna Art Gallery expose 100 œuvres d’art – Kelowna News

Photo de : Kelowna Art Gallery

Il y a beaucoup de nouvelles œuvres d’art à découvrir à la Kelowna Art Gallery.

Les amateurs d’art peuvent parcourir près de 100 œuvres d’art extraites du coffre-fort de la Kelowna Art Gallery, dans le cadre d’une nouvelle exposition intitulée Rise/Fall : Œuvres de la collection permanente.

« Les visiteurs auront l’occasion de découvrir une gamme diversifiée de médiums artistiques, notamment la sculpture, l’installation, la vidéo, les arts textiles, la peinture, le dessin, la photographie et la gravure. Il y a vraiment quelque chose à voir pour tout le monde », a déclaré Nataley Nagy, directrice de la galerie.

Nagy dit que ces œuvres explorent les liens et les relations entre le corps humain et le paysage à travers les œuvres d’art sélectionnées dans leur collection, qui compte désormais plus de 1 000 pièces.

Les invités peuvent voir le travail d’artistes canadiens tels que AY Jackson, Daphne Odjig, Gordon Smith et Susan Point, ainsi que d’artistes contemporains de la Colombie-Britannique, tels que Christos Dikeakos, Germaine Koh, Ho Tam et Samuel Roy-Bois.

« Montée/Chute invite les visiteurs à réfléchir de manière critique à la façon dont le territoire façonne et est façonné par la présence et l’activité humaines », a déclaré la conservatrice Christine May.

« Cette exposition met en lumière le dialogue continu entre les gens et leur environnement, soulignant comment l’art reflète et éclaire notre compréhension du monde qui nous entoure. »

Rise/Fall : Œuvres de la collection permanente est exposée à la Kelowna Art Gallery du 5 octobre au 26 janvier.

Rendez-vous au 1315 Water Street, au centre-ville de Kelowna, pour admirer cette nouvelle collection d’œuvres d’art.