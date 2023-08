LA KCON 2023 décolle avec 140 000 fans inconditionnels de K-pop

Des heures avant l’ouverture des portes, des milliers de fans de K-pop se sont alignés dans le centre-ville de Los Angeles, étirant de longs pâtés de maisons sous le chaud soleil d’août. En jupes plissées et chaussures à plateforme, portant les sacs transparents qui sont devenus des incontournables de l’arène, ils ont dansé et échangé des autocollants, des bannières, des bracelets et des cartes photo faits maison. A l’intérieur se trouvait leur paradis : un espace IRL pour communier sur leurs passions URL.

Au contraire, le LA KCON 2023 était un microcosme de la macro-influence de la K-pop sur l’industrie musicale dans son ensemble.

Tenu du vendredi au dimanche au Los Angeles Convention Center et à la Crypto.com Arena adjacente, environ 140 000 fans du monde entier ont célébré leurs idoles K-pop préférées au cours de trois jours de panels, de rencontres premium, d’interviews, de danse pauses, concerts, etc.

À l’intérieur du centre des congrès, les fans portaient des bâtons lumineux de leurs groupes préférés, montraient des chemises de bricolage avec des slogans simples et directs comme « I HEART MINGI », collectaient des livres d’autocollants et des produits K-beauty, et faisaient la queue pour tteokbokki.

BTS REJOINT LE PRÉSIDENT JOE BIDEN À LA MAISON BLANCHE ET PRONONCE UN DISCOURS PUISSANT CONTRE LA CROISSANCE DES CRIMES DE HAINE ANTI-ASIATIQUE

KCON a commencé il y a 11 ans à Irvine, en Californie, attirant 10 000 personnes à sa célébration inaugurale de la culture coréenne, a déclaré Steve Chung, directeur mondial des organisateurs CJ ENM. C’est maintenant un événement mondial, qui se déroule dans plusieurs pays : jusqu’à présent en 2023, KCON a frappé la Thaïlande, le Japon et les États-Unis

« Nous avons accueilli quelque chose comme un demi-million de personnes au cours de ces (11) années partout dans le monde », dit-il.

À Los Angeles, des panels ont été organisés sur l’écriture de chansons K-pop et les créations de pochettes de tasse (des événements de fans de K-pop ont lieu dans des cafés à l’occasion de l’anniversaire, de l’anniversaire ou d’une autre date spéciale d’une idole). Des groupes prometteurs comme NMIXX ont donné des cours de danse sur une scène, tandis qu’une autre scène a permis aux groupes de recrues de se présenter à un public plus large.

Au cours du week-end, l’Associated Press s’est entretenue avec une incroyable diversité de fans qui, parmi eux, ont conduit 12 heures directement depuis l’Utah, sont venus du Royaume-Uni et d’Amérique du Sud et représentaient une gamme d’âges, de sexes, de races et de conditions socio-économiques. arrière-plans.

« La culture de l’inclusivité est énorme », a déclaré Annya Holston, 40 ans, de Floride, qui s’est lancée dans la K-pop par l’intermédiaire de sa fille. « Nous nous sommes fait tellement d’amis en étant ici. »

À 500 $ par jour, les billets premium permettaient aux participants d’accéder à une zone « Tapis rouge », où les artistes posaient pour des portraits et répondaient à deux ou trois questions dans une fenêtre de 30 minutes – ainsi que l’entrée à la convention et au concert. Pour 100 $ supplémentaires, les fans pouvaient payer pour « Hi-Touch » – une rencontre rapide où les fans et les artistes se tapent dans la main – avec un groupe de leur choix. Avec de nouvelles inquiétudes concernant la propagation de COVID-19, « Hi-Touch » est devenu « Hi-Wave » (exactement ce que cela ressemble, au grand dam de quelques fans qui espéraient cette connexion physique ; d’autres étaient satisfaits de la pure proximité) .

Ces expériences ont servi de rappel bienvenu d’une facette de l’industrie de la musique que la K-pop connaît remarquablement bien, et bien mieux que la plupart : le fandom est la ressource la plus lucrative et la plus durable de cette entreprise.

Comme Peyton Tran, un danseur et natif de Los Angeles âgé de 17 ans, a déclaré à AP à KCON, « C’est juste cool de voir à quel point les gens peuvent soutenir ces entreprises ici. »

En 2023, l’industrie de la musique est confrontée à des défis uniques, notamment ce que Mark Mulligan, un analyste de l’industrie de la musique de MIDiA Research, a appelé la « fragmentation du fandom ». Les nouveaux artistes subissent une sorte de concurrence inédite avant l’ère du streaming, effet direct de l’écoute algorithmique. Pensez-y de cette façon : il est rare qu’un nouvel acte atteigne le niveau d’une pop star monolithique – les rangs de Taylor Swift, Beyoncé, Harry Styles, tous ceux qui ont commencé à faire du pré-streaming – car l’audience est hyper spécifique.

Dans la K-pop, où les entreprises sont généralement des institutions entièrement intégrées – une maison de disques et une agence artistique tout en un – et où l’hyper-consommation est la bienvenue, les entreprises se concentrent sur la création d’une communauté de superfans et sur l’inspiration de ces auditeurs fidèles à défendre leur groupe, alimentant un sentiment de participation au-delà de leur pouvoir d’achat. Cela ne fait pas de mal que le public de K-pop ait tendance à coordonner lui-même les actions mondiales des fans et à créer des rituels et des événements, en communiquant sur des plateformes de fandom sur mesure comme WeVerse et Vlive.

AMERICAN MUSIC AWARDS COURONNE LE GROUPE SUD-CORÉEN BTS ARTISTE DE L’ANNÉE

Niche ne veut pas dire petite; cela signifie spécialisé. KCON en est la preuve.

Lors des concerts, qui ont eu lieu les trois soirs pour la première fois, les fans ont été témoins de groupes de K-pop et de solistes de toutes les « générations »: Taemin du groupe de garçons de deuxième génération SHINee, Rain – la première idole de K-pop à décoller à l’international, et maintenant un manager lui-même – les groupes de garçons de quatrième génération ATEEZ et Stray Kids, et des groupes de recrues comme XG et ZEROBASEONE.

XG a interprété des chansons comme le Kesha -channeling « TGIF », avec une production tirant fortement parti de la tendance actuelle du garage liquide drum-and-bass/UK dans la musique pop mondiale, un son rétro-futuriste bienvenu d’un groupe et une convention avec les yeux fixés sur le avenir.

Notamment, ces concerts mettaient beaucoup l’accent sur les groupes de filles K-pop, reflétant une tendance récente en matière d’écoute. Historiquement, les groupes de garçons étaient considérés comme plus lucratifs, mais des groupes de filles comme IVE, ITZY, NMIXX, Kep1er, (G)I-DLE et EVERGLOW ont prouvé que c’était la pensée vintage dans leurs sets explosifs de KCON.

Un moment particulièrement unique et efficace pendant le concert s’appelait le « Dream Stage », où quelques dizaines de fans qui ont auditionné pour danser avec un groupe de K-pop plus tôt dans la journée ont été amenés à faire exactement cela.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le deuxième jour de la convention, KIIS-FM d’iHeartRadio a mis en place un nouveau « village K-pop » ouvert au public, où les curieux de K-pop pourraient découvrir des performances gratuites d’actes plus récents – comme LEO, qui a fait ses débuts américains sur la scène extérieure.

« 2023 est comme un événement croisé. Les 10 dernières années ont été en quelque sorte au service de la base de fans endémique de personnes qui connaissent déjà la K-pop et qui aiment la K-pop », a déclaré Chung. « Comme en témoigne le partenariat iHeartMedia, c’est vraiment comme un moment de croisement où la K-pop devient grand public. »

Le dernier jour de la convention, même la tempête tropicale Hilary n’a pas pu empêcher les fans les plus dévoués de faire la queue sous la pluie pour voir leurs numéros préférés. Dans le train la nuit précédente, l’AP a demandé à un fan de K-pop du Massachusetts, qui publie des vidéos de fan cam sur YouTube sous le nom de Toadcola, s’il s’inquiétait de la météo. Pas tellement.

Mais, si la météo annulait son vol de retour, il pensait que ce ne serait pas si mal : peut-être, juste peut-être, les idoles seraient coincées à l’aéroport avec lui.