La Kabaddi League féminine fera ses débuts à Dubaï en juin

APS Sports Event Management est fier de présenter la très attendue Women’s Kabaddi League (WKL), une initiative révolutionnaire qui vise à révolutionner le sport du kabaddi et à inspirer les joueurs et les fans du monde entier. Avec ses innovations remarquables et ses talents exceptionnels, la ligue devrait débuter le 16 juin à Dubaï, suscitant l’enthousiasme au sein de la communauté sportive mondiale. Le tournoi, mettant en vedette 120 joueuses de kabaddi, sera diffusé en direct sur DD Sports et Euro Sports, atteignant un large public.

Dirigée par des joueuses, des entraîneures et des passionnées de kabaddi, la Ligue féminine de kabaddi représente une étape majeure pour le sport féminin, soulignant le talent et les compétences exceptionnels des athlètes féminines de kabaddi à travers le pays. Originaire du Pendjab et du Tamil Nadu en Inde, le kabaddi s’est développé dans le monde entier, gagnant en popularité dans des pays tels que l’Irak, le Pakistan, l’Iran et bien d’autres.

L’équipe de direction de WKL comprend des personnalités éminentes de la fraternité sportive, dont Pradeep Kumar Nehra, qui est directeur et PDG. Nehra a exprimé son enthousiasme pour accueillir la ligue à Dubaï, une ville dynamique qui offre l’opportunité d’élever le kabaddi féminin à un niveau international. Avec une base de fans enthousiaste, Nehra prévoit un public large et diversifié au stade pour les matchs de la ligue. Il a souligné que la promotion de l’autonomisation des femmes par le biais de la Women’s Premier League est l’un des principaux objectifs de la ligue, visant à encourager les sports féminins et les joueuses de kabaddi, en leur permettant de montrer leurs compétences sur une grande scène.

Garima Choudhary, en tant que directeur général de WKL, aux côtés de Surendra Kumar Dhaka et Jaiprakash Singh en tant que directeurs, contribue à la gestion stratégique de la ligue. Les officiels de l’équipe, y compris M. RD Koushik et M. Mahavir Singh en tant qu’officiels techniques, M. Hoshiar Singh en tant qu’entraîneur en chef, M. Mohan Singh Bhamu en tant qu’arbitre en chef, M. Bhupendra Singh, M. Jai Veer Singh, M. Jagadish Prasad Garhwal, Amit Jakhar, Ravita Fauzdar en tant qu’entraîneurs, Seema Taxak en tant que professeur d’éducation physique et entraîneur, et le Dr Neeti Mathur et le Dr Sonali Kushwaha en tant que physios, sont tous des individus dévoués et motivés dans leurs rôles respectifs.

La Ligue féminine de Kabaddi a obtenu le soutien de noms renommés dans le monde du kabaddi, notamment Pradeep Narwal, Sandeep Narwal, Maninder Singh et Surendra Nada, qui sont tous des joueurs internationaux de kabaddi et des médaillés d’or. Leur approbation ajoute du prestige et de la crédibilité à la Ligue féminine de Kabaddi, rehaussant encore sa stature.

L’un des aspects remarquables de la Women’s Kabaddi League est sa concentration exclusive sur les joueuses des zones rurales de l’Inde. En offrant une plate-forme pour les personnes talentueuses qui ont peut-être été négligées ou qui n’ont pas eu d’opportunités dans le passé, la ligue vise à autonomiser et à mettre en valeur l’immense potentiel présent dans ces régions. Cette initiative démontre l’engagement à nourrir et à promouvoir les talents sportifs de tous les coins de l’Inde, amenant ces joueurs au premier plan de la scène mondiale du kabaddi. La ligue présente une occasion extraordinaire pour ces athlètes ruraux de briller et d’inspirer d’innombrables autres personnes qui partagent leurs rêves de réussite sportive.

La récente vente aux enchères a été témoin d’intenses guerres d’enchères pour les meilleurs joueurs, le joueur le mieux payé obtenant un accord impressionnant d’une valeur de 33 manques. Cet investissement important reflète la reconnaissance croissante du kabaddi féminin en tant que spectacle sportif puissant et engageant.

Avec huit équipes formidables, la Ligue féminine de Kabaddi compte une liste impressionnante de participantes. Les équipes en compétition comprennent les Rajasthan Raiders, les Delhi Dynamites, les Gujarat Angels, les Great Marathas, les Haryana Hustlers, les Punjab Panthers, Uma Kolkata et les Bengaluru Hawks. Chaque équipe représente un mélange unique de talent, de stratégie et de détermination, incarnant l’esprit du sport et l’autonomisation des femmes dans le sport.

Des joueurs clés tels que Harwinder Kaur (joueur national senior de Kabaddi, médaillé d’or) et Moti Chandan (joueur national de Kabaddi – Jeux asiatiques) montreront leurs compétences et contribueront au succès de la ligue.

Prévue pour se dérouler du 16 au 27 juin, la Ligue Kabaddi féminine promet de captiver le public avec son action rapide, ses rivalités intenses et ses démonstrations palpitantes d’habileté. Le format de la ligue comprendra une compétition à la ronde suivie de séries éliminatoires, assurant une bataille passionnante pour le titre de champion.

Le prestigieux Shabab Al Ahli Sports Club de Dubaï a été choisi comme lieu d’accueil de la Women’s Kabaddi League. Connu pour ses installations sportives de classe mondiale, l’infrastructure ultramoderne du site et sa capacité d’accueil spacieuse offrent la toile de fond parfaite pour une expérience kabaddi électrisante. Avec la popularité croissante du kabaddi ces dernières années, cette ligue révolutionnaire est destinée à captiver le public avec son action rapide et son esprit de compétition. La couverture en direct permettra aux fans de voir les incroyables compétences et stratégies employées par ces athlètes talentueuses, alimentant davantage la croissance et la popularité du kabaddi féminin.

La Women’s Kabaddi League est sur le point de redéfinir le paysage des sports féminins, en amplifiant la visibilité et la reconnaissance du kabaddi en tant que spectacle sportif de premier plan. Les débuts de la ligue promettent d’être un moment marquant, soulignant l’esprit d’athlétisme, le travail d’équipe et l’esprit sportif.