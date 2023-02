La K-pop s’approvisionne en tant qu’agence derrière BTS pour devenir le principal actionnaire de son rival

Les actions de SM Entertainment ont grimpé en flèche vendredi, augmentant de plus de 16 % à l’ouverture de Séoul. Hybe a augmenté de 6 % et JYP Entertainment de 2,5 %, tandis que YG Entertainment a gagné 3,8 %.

L’accord vise à “augmenter sa compétitivité dans l’industrie de la K-pop et à produire un effet de synergie”, a déclaré Hybe dans son dossier.

Cela ferait de Hybe l’un des principaux actionnaires de SM Entertainment. Lee est actuellement le premier investisseur de SM Entertainment avec une participation de 18,45%, selon les données de Refinitiv, suivi du National Pension Service de Corée du Sud, de KB Asset Management et de Norges Bank Investment Management de Norvège, selon ses derniers documents déposés.

Hybe Co. a accepté d’acquérir une participation de 14,8 % détenue par le fondateur de SM Entertainment, Lee Soo-man, d’ici mars, selon un dépôt tôt le vendredi matin avant l’ouverture du marché de Séoul – et promis dans un avis séparé pour acheter une autre participation de 25 %.

Le groupe de filles NewJeans assiste aux The Fact Music Awards 2022 le 8 octobre à Séoul, en Corée du Sud.

Hybe a acheté 3,5 millions d’actions de SM Entertainment pour 422,8 milliards de wons (334,2 millions de dollars) – soit 120 000 wons par action, avec une prime de plus de 20 % par rapport au cours de clôture de SM Entertainment de 98 500 wons à la clôture du marché de jeudi.

SM Entertainment est également l’agence derrière les meilleurs groupes Super Junior, Girls ‘Generation et Red Velvet, un groupe qui s’est produit devant le leader nord-coréen Kim Jong Un en 2018 à l’apogée la plus récente de la diplomatie intercoréenne, aux côtés du président Moon Jae. -dans.

L’agence est également connue pour le groupe de filles montantes NewJeans – qui a fait ses débuts dans le Billboard’s Hot 100 avec son hit “Ditto” le mois dernier dans les six mois suivant ses débuts.

Cela survient après que la société Internet sud-coréenne Kakao a annoncé son intention d’acquérir une participation de 9% dans SM Entertainment dans le cadre d’un accord d’une valeur de 217 milliards de wons. Les actions de Kakao ont bondi peu de temps après l’annonce de mardi en début de semaine et se sont négociées pour la dernière fois plus de 4% plus bas vendredi.