La K-Pop prend d’assaut le Cuba socialiste

LA HAVANE, Cuba –

Cuba, pays socialiste berceau de la salsa et d’autres rythmes qui ont conquis le monde, cède aujourd’hui à l’invasion de la musique pop sud-coréenne.

Treize mille kilomètres séparent la nation asiatique de l’île communiste, ainsi qu’une langue et des traditions culturelles différentes. Pourtant, toutes ces barrières semblent disparaître en une fraction de seconde grâce au rythme envoûtant et aux chorégraphies élaborées de la K-pop.

La musique populaire coréenne, ou K-pop, s’est répandue loin de ses racines asiatiques, alors que des boys bands comme BTS et NCT et leur homologue féminin Blackpink rivalisent avec Taylor Swift pour les téléchargements et les ventes d’albums à l’échelle mondiale.

Mais ce style a mis du temps à se répandre à Cuba, où la salsa est reine et où les vitesses d’accès à Internet étaient glaciales jusqu’à récemment.

Samedi, loin de Séoul, des dizaines d’adolescents vêtus de tartan, de jupes d’école préparatoire, de pantalons bomber amples et d’un épais eye-liner noir ont montré leurs meilleurs mouvements tandis que les images des idoles du genre étaient projetées sur un grand écran d’un club de danse de La Havane.

« La K-pop m’a ouvert un nouveau monde », a déclaré Fransico Piedra, 24 ans, qui, lorsqu’il ne travaille pas avec son père comme forgeron, imagine des pas de danse méticuleux. Connu sous son nom d’artiste Ken, il aspire un jour à devenir chorégraphe professionnel de K-pop. « C’est un endroit où je peux être moi-même et partager avec des amis la joie du rire, du chant et de la danse. »

De nombreux adolescents espèrent suivre les traces de deux groupes cubains – Limitless et LTX – qui, avant la pandémie, se sont rendus en Corée du Sud pour participer au K-POP World Festival, un concours annuel de talents.

La K-pop, qui regroupe des styles musicaux allant du R&B au rock, a fait son apparition sur l’île il y a une dizaine d’années lorsque les Cubains sont tombés amoureux des feuilletons sud-coréens. Avec l’amélioration de la vitesse d’Internet et l’assouplissement des contrôles gouvernementaux, de plus en plus de jeunes Cubains se sont connectés à Internet et ont commencé à diffuser des vidéos comme les adolescents du monde entier.

Si les enfants cubains sont fascinés par la K-pop, une génération de dirigeants plus âgés entretient des relations plus glaciales avec la Corée du Sud. Les deux pays n’ont rétabli leurs relations diplomatiques rompues après la révolution cubaine de 1959 que cette année et n’ont pas encore échangé d’ambassadeurs. Parallèlement, Cuba reste un allié fidèle de la Corée du Nord, qui considère la K-pop comme une forme dangereuse de propagande d’un ennemi capitaliste avec lequel elle est en conflit militaire depuis les années 1950.