Le bon type de musique peut stimuler ou tuer votre ambiance et le scénario en constante évolution a toujours ouvert des modèles intéressants. C’est généralement l’humeur qui est à l’origine de l’évolution des listes de lecture sur nos téléphones.

Le phénomène le plus révolutionnaire observé ces derniers temps est peut-être l’évolution et la domination presque complète de la K-pop dans l’industrie de la musique et 2020 n’a pas été différent. Malgré le manque de tournées musicales et d’autres événements de la culture pop à travers le monde, la rage de la communauté pop coréenne n’a pas semblé diminuer, du moins pas avec la génération Z, selon un rapport d’analyse des consommateurs de Farm Insights.

La domination K Pop

On peut dire que le plus célèbre des groupes de genre pop coréen est les Bangtan Boys ou, comme ils sont si connus que BTS, ont continuellement régné sur la playlist, du moins pour Generation Z, ceux nés entre 1995 et 2012. Autant que leurs plus vieux. les membres sont impliqués dans des aspects sérieux de la socioculture, ils régissent également leurs préférences musicales.

Le rapport, intitulé «Ce que l’Inde écoute», a rassemblé des conversations impliquant de la musique de tout le pays sur diverses plateformes de médias sociaux telles que Twitter, Facebook et d’autres forums de la culture pop depuis un mois, en particulier les 15 derniers jours de décembre 2020. et L’étude s’est appuyée sur des conversations entre des groupes d’âge de 18 à 65 ans. Plus de 50 000 discussions de ce type ont été passées au crible derrière les conclusions du rapport.

Musique et disparité entre les sexes

Cependant, leurs prédécesseurs, les milléniaux, âgés de 25 à 34 ans, semblaient toujours entretenir un amour sérieux pour la musique pop et rock classique. Mais une tendance assez étrange que le rapport a trouvée est l’existence d’une disparité significative entre les hommes et les femmes lorsqu’il s’agit d’écouter de la musique. Les personnes âgées de 18 à 24 ans et de 25 à 34 ans présentaient également une différence significative d’intérêt général pour la musique, 45% et près de 34% des femmes des deux tranches d’âge représentant respectivement un goût pour la musique. Mais la différence la plus marquée observée se situait dans le groupe d’âge des 35 à 44 ans, où un pourcentage incroyablement faible de 20% de femmes écoutaient ou discutaient de la musique par rapport à près de 80% des hommes. S’adressant à News18, Sahir Khan de Farm Insights a déclaré: «Cette disparité dans l’écoute de la musique pourrait être attribuée à de nombreux facteurs, y compris la moindre disponibilité des appareils de lecture, le manque d’intérêt pour un type particulier de musique ou simplement en raison d’un manque d’intérêt pour la discussion. choix musicaux. «

Diljit et le Punjabi Connect

La musique punjabi a toujours dominé les palmarès, mais une ressemblance croissante avec elle a été observée au cours du mois dernier. Alors que les artistes populaires habituels comme Gurdas Maan, Daler Mehendi ont été un favori au fil des décennies en fonction de l’humeur de chacun, la nouvelle génération s’est accrochée à Badshah et Diljit Dosanjh, d’autant plus que ce dernier s’est avéré être un favori de masse, en particulier pendant la protestation des agriculteurs qui a eu des répercussions sur le milieu socio-poitical du pays. L’utilisation de la musique, des rythmes et de la poésie sur le site de la manifestation a également semblé susciter chez les jeunes un certain intérêt pour la recherche de la musique, ce qui les a amenés à l’écouter ou à en parler de plus en plus.

Un examen plus approfondi du rapport montre également comment une majorité de femmes de la génération Z originaires des États du Gujarat, suivies par Haryana et Jammu-et-Cachemire ont montré une affinité négative pour la musique, alors que les femmes de l’Uttarakhand, du Tamil Nadu, de l’Arunachal Pradesh, du Jharkhand, Le Kerala a révélé un intérêt positif pour la musique et aurait eu des conversations intéressantes sur la musique.

Alors que les hommes, en général, montraient une ressemblance pour la musique, ceux appartenant à la génération Z et de Chandigarh, Uttarakhand et une grande partie du Gujarat semblaient critiquer la musique.