La Juventus voit des signes de renaissance après avoir battu l’Inter Milan 2-0

La longue crise de la Juventus a montré des signes d’être terminée dimanche après que sa victoire 2-0 contre son féroce rival, l’Inter Milan, les ait mis en vue du top quatre de la Serie A, tandis que Felipe Anderson a renvoyé la Lazio pour un triomphe 1-0 dans le derby de Rome.

La Juve a passé presque toute la saison à vaciller d’une catastrophe à l’autre, mais la brillante première fois d’Adrien Rabiot cinq minutes après la pause et un tir dévié tardif du jeune Nicolo Fagioli leur ont valu une quatrième victoire consécutive en championnat.

L’équipe de Massimiliano Allegri, qui était privée de l’attaquant serbe Dusan Vlahovic et de nombreux autres joueurs, est cinquième de l’élite italienne et à deux points de la Lazio – qu’elle affrontera le week-end prochain – et de l’Atalanta dans les deux dernières places de la Ligue des champions.

“Nous avons eu quelques difficultés… il y a le désir et la détermination de tout faire pour votre coéquipier et de ne jamais abandonner”, a déclaré Rabiot à DAZN après avoir inscrit son cinquième but de la saison.

L’Inter a un point de retard sur la Juve en septième position après sa cinquième défaite de la saison, survenue après avoir gâché une poignée d’opportunités.

L’ouverture du score de Rabiot est intervenue après un superbe jeu de l’impressionnant Filip Kostic et cinq minutes après que Hakan Calhanoglu ait fait basculer un piledriver sur la barre par Wojciech Szczesny, l’une d’une série d’occasions pour l’Inter de prendre l’avantage avant de passer derrière.

Edin Dzeko a pris la tête à quelques centimètres à la 27e minute, mais le pire raté est survenu trois minutes avant la mi-temps lorsque Denzel Dumfries a en quelque sorte skié une simple chance à bout portant du tir croisé de Nicolo Barella.

Et après que Danilo ait eu un but pour la Juve exclu pour le handball à la 65e minute, Martinez a conduit une mauvaise ligne droite à Szczesny à la fin d’une contre-attaque rapide.

Fagioli a ensuite scellé les points à cinq minutes de la fin après avoir été alimenté par Kostic pour donner à la Juve l’espoir que leurs récents problèmes pourraient prendre fin.

“Nous avons très bien joué en première mi-temps et vous ne pouvez pas entrer à la mi-temps sans but là-bas”, a déclaré l’entraîneur de l’Inter Simone Inzaghi.

“C’est une défaite difficile dans un grand match contre un rival, et ça fait mal.”

– Le droit de se vanter de la Lazio –

Anderson a frappé le vainqueur de la Lazio juste avant la demi-heure de jeu dans la capitale italienne après que le défenseur de la Roma Roger Ibanez a donné le ballon à bon marché dans sa propre surface sous la pression de Pedro.

C’était le troisième but de la saison en championnat pour le joueur de 29 ans alors qu’il continue de jouer dans la position peu familière d’avant-centre à la place de Ciro Immobile, blessé.

L’attaquant italien Immobile était sur le banc pour soutenir la Lazio malgré un problème à la cuisse qui l’empêchait de jouer et il a vu son équipe prendre la troisième place avec une performance assurée.

“Immobile a été avec nous tout le temps, même pendant le camp d’entraînement… C’est un leader et je joue un rôle dans lequel il est un maître”, a déclaré Anderson à DAZN.

Connu pour sa marque de football expansive, l’entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri a développé une équipe difficile à battre et dépouillée de l’homme clé Sergej Milinkovic-Savic, ils ont absorbé l’attaque largement inefficace de la Roma pour réclamer une septième feuille blanche de leurs huit derniers matches.

La Roma était l’équipe locale nominale du Stadio Olimpico, mais elle s’est rapprochée du but quatre minutes après avoir pris du retard lorsque le tir dévié de Nicolo Zaniolo a frappé la barre transversale.

L’équipe de Jose Mourinho n’a pas réussi à créer suffisamment pour mériter une victoire et a perdu une place au cinquième rang après sa quatrième défaite de la saison.

Plus tôt, Vérone a chuté à la dernière place après avoir perdu 2-0 contre le promu Monza, sa huitième défaite consécutive.

Les frappes en seconde période de Carlos Augusto et Andrea Colpani ont donné à Monza sa première victoire en quatre matches et ont laissé Vérone à 10 joueurs avec cinq points en 13 matches.

Monza reste 15e mais a sept points d’avance sur la zone de relégation lors de sa toute première saison de Serie A et a été encouragé dans les tribunes par la victime poignardée Pablo Mari.

Le défenseur d’Arsenal prêté Mari était l’une des nombreuses personnes attaquées la semaine dernière dans un supermarché Carrefour à la périphérie de Milan par un homme qui a tué un employé après avoir attrapé un couteau dans une étagère.

