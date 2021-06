La Juventus vise Pogba de Man United pour Cristiano Ronaldo ou Paulo Dybala

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Coup d’œil de la Juve pour Pogba avec Ronaldo, Dybala inclus

La Juventus chercherait à déménager pour Paul Pogba avec Cristiano Ronaldo ou alors Paulo Dybala disponible dans le cadre d’un éventuel accord d’échange avec Manchester United.

Selon Tuttosport, le manque d’argent Bianconeri aurait besoin d’inclure un joueur pour compléter l’échange qui verrait Pogba revenir à Turin.

L’international français n’a plus qu’un an pour son contrat avec les Diables rouges et a récemment été lié au Paris Saint-Germain. S’exprimant jeudi lors d’une conférence de presse, Pogba a déclaré qu’il n’y avait pas eu d' »offre concrète » de United concernant un nouveau contrat.

Des sources ont précédemment déclaré à ESPN que le club craignait qu’il n’épuise son contrat et ne parte en transfert gratuit l’été prochain. Si cela se produisait, Manchester United pourrait trouver des moyens de récupérer une partie des 89,3 millions de livres sterling initiaux pour son premier transfert de retour de la Juventus en 2016.

Dybala, 27 ans, ne serait utilisé pour un déménagement à Old Trafford que si ses propres négociations contractuelles avec la Juventus venaient à échouer. L’accord de l’attaquant argentin expire également en 2022, ce qui signifie que tout échec à parvenir à un accord sur une prolongation pourrait voir le joueur partir avant que le club ne le perde sur un transfert gratuit.

Ronaldo, 36 ans, est lié à un retour à Manchester après une fin de saison difficile en Serie A. Pour la Juventus, une décision verrait le nouveau patron Massimiliano Allegri retrouver le milieu de terrain tout en réduisant la masse salariale alors que Pogba gagnerait un peu moins la moitié du salaire de Ronaldo.

10.01 BST : défenseur de Chelsea Antonio Rudiger n’est pas plus près de conclure un nouveau contrat avec Chelsea et pourrait partir, dit L’athlétisme.

Le contrat de Rudiger expirant en 2022, les Bleus se tournent vers le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane en priorité. L’accord de Varane expire également en 2022 et Footmercato dit qu’il est intéressé par un nouveau défi.

09h45 BST : Manchester City poursuit le milieu de terrain d’Aston Villa Jack Grealish pourrait être financé par le départ d’au moins un attaquant de premier plan cet été, des sources ayant déclaré à Mark Ogden d’ESPN que Rahim Sterling et Riyad Mahrez face à un avenir incertain à l’Etihad.

Sterling, 26 ans, a encore deux ans sur son contrat avec les champions de Premier League et n’est pas sur le point de signer un nouvel accord, selon des sources.

Mahrez, quant à lui, a frustré le manager Pep Guardiola avec son incohérence depuis son arrivée dans un transfert de 60 millions de livres sterling de Leicester en 2018. Bien que l’ailier algérien ait produit une performance victorieuse lors de la demi-finale retour de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain le mois dernier. , des sources ont déclaré à ESPN qu’il n’était pas garanti que le joueur de 30 ans soit au club la saison prochaine.

Avec défenseur central Aymeric Laporte également ouvert à un retour en Espagne après avoir perdu sa place dans l’équipe de Guardiola en raison du partenariat gagnant du titre de Ruben Dias et Pierre Pierre, City pourrait lever plus de 100 millions de livres sterling si Sterling, Mahrez et Laporte déménagent cet été.

09.17 BST : ICYMI – Manchester United est confiant de décrocher la cible principale Jadon Sancho cet été, mais il reste à craindre que le prix demandé par le Borussia Dortmund soit plus élevé que prévu, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

Pendant ce temps, des sources ont ajouté que le package de 350 millions d’euros qu’il faudrait pour débarquer le coéquipier de Sancho, Erling Haaland, signifie que l’attaquant devrait rester en Allemagne pour le moment.

United est en pourparlers avec les représentants de Sancho au sujet d’un déménagement à Old Trafford, et les négociations jusqu’à présent ont été décrites comme « sans heurts », la majorité des obstacles, notamment les revendications salariales et les frais d’agent, ayant été surmontés il y a 12 mois.

Un accord l’été dernier s’est effondré parce que les deux clubs étaient trop éloignés l’un de l’autre dans leur évaluation du joueur de 21 ans, et alors que Dortmund ne demande plus 120 millions d’euros, des sources ont déclaré à ESPN que leurs exigences étaient toujours plus élevées que prévu. Des sources ont déclaré que Dortmund recherchait environ 100 millions d’euros pour Sancho, les clubs étant séparés d’environ 20 millions d’euros dans leurs évaluations du joueur.

09h00 BST : Villarreal a choisi de recruter un défenseur Juan Foyth de Tottenham pour un prix non divulgué, te club espagnol a annoncé.

L’international argentin a disputé 32 matches toutes compétitions confondues depuis qu’il a rejoint Villarreal pour un prêt d’une saison de Tottenham en septembre.

Foyth, 23 ans, a mis la plume sur un contrat de cinq ans avec les vainqueurs de la Ligue Europa. Villarreal n’a pas révélé le montant qu’ils paieront aux Spurs, mais il serait de l’ordre de 15 millions d’euros.

– Initié au football rapporte que Serge Aurier a convenu de conditions personnelles avec le PSG avant de s’éloigner de Tottenham Hotspur cet été. Le joueur de 28 ans a été lié à un retour dans la capitale française avec une prolongation de son contrat, qui se termine en 2022, ce qui est très improbable. L’arrière droit a déjà joué sous la direction du patron du PSG, Mauricio Pochettino, à l’époque des Spurs, les deux clubs devant probablement parvenir bientôt à un accord sur les frais de transfert.

– Danny Rose a conclu un accord de deux ans pour rejoindre Watford, selon L’athlétisme. L’arrière gauche de 30 ans a récemment été libéré par Tottenham, mais un chemin de retour vers la Premier League est devenu disponible dans le cadre d’un transfert vers l’équipe nouvellement promue. Rose a passé 14 ans chez Spurs, dont un prêt à Vicarage Road en 2009 ainsi que 29 sélections en Angleterre au cours de son mandat.

– L’AS Roma a pu voir les sorties de Justin Kluivert et Cengiz Sous cet été alors que Jose Mourinho est obligé de laisser partir des joueurs avant de signer certains des siens. Gazzetta dello Sport rapporte que Mourinho tient à juger les deux ailiers en personne avant de prendre une décision. Under, 23 ans, revient à Rome après un prêt décevant à Leicester City, ne faisant que neuf apparitions en Premier League. Kluivert, 22 ans, a également passé son temps loin de l’Italie au RB Leipzig, mais n’a fait que 19 apparitions avec quatre buts.

– Internazionale s’intéresse à l’attaquant de Sassuolo Giacomo Raspadori, selon Corriere dello Sport avec intérêt également de la part des meilleures équipes de la Liga. Le joueur de 21 ans est présenté comme un possible Lautaro Martinez remplacement s’il quitte le Nerazzurri. Cependant, l’Inter ne serait pas seul dans son intérêt pour le joueur. Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid auraient également un œil sur son développement dans les semaines à venir. L’attaquant a récemment fait ses débuts pour l’Italie avant les Championnats d’Europe après un retour de neuf buts en 27 apparitions en Serie A cette saison.

– L’Atletico Madrid souhaite recruter un milieu de terrain Rodrigo De Paul devraient-ils perdre Saül cet été selon Mundo Deportivo. L’équipe de Diego Simeone doit déplacer des joueurs cet été avant de se renforcer. Saul, 26 ans, a été lié à de nombreux grands clubs européens. De même, De Paul, 27 ans, a également été lié à certains clubs de haut niveau cet été à la suite d’une campagne impressionnante pour l’Udinese en Serie A. Cependant, les deux clubs semblent être à part dans les évaluations. Alors que l’Atletico aurait offert 24 millions d’euros, l’Udinese tiendrait pour près de 45 millions d’euros.