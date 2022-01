La Juventus vise Jorginho de Chelsea et Frenkie de Jong de Barcelone

Dans un effort pour améliorer son milieu de terrain, la Juventus envisage de déplacer Jorginho, à gauche, ou Frenkie de Jong. Getty Images

La fenêtre de transfert de janvier 2022 est ouverte (découvrez quand elle se ferme ici), et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, affaires conclues!

TOP STORY: De Jong, Jorginho sur le radar de la Juve

Alors que l’attaquant de la Fiorentina Dusan Vlahovic semble sur le point de rejoindre la Juventus, le club se tournerait désormais vers le renforcement du milieu de terrain.

Et, selon Gazzetta dello Sportla Bianconeri sont intéressés à signer soit Chelsea Jorginho ou celui de Barcelone Frenkie de Jong en fin de saison.

Jorginho, 30 ans, a impressionné Chelsea et l’Italie au cours de la dernière année, remportant la Ligue des champions, les Championnats d’Europe et terminant troisième du classement du Ballon d’Or 2021.

Cependant, il est en fin de contrat à Stamford Bridge en 2023, les représentants du joueur auraient déjà eu des discussions avec la hiérarchie de la Vieille Dame.

De Jong, 24 ans, serait une autre option pour l’équipe de Serie A pour renforcer son équipe au milieu du parc.

L’international néerlandais a du mal avec Barcelone depuis son départ de l’Ajax en 2019. En conséquence, le Blaugrana seraient disposés à le déplacer au milieu de leurs problèmes financiers bien documentés.

Cela pourrait permettre à l’équipe de Serie A de faire un pas vers le milieu de terrain pivot, bien que l’intérêt du Bayern Munich et de Chelsea puisse rendre difficile son recrutement.

Si les Bleus font un geste pour De Jong, cela pourrait encore ouvrir la possibilité que Jorginho revienne en Serie A.

PAPIER GOSSIP

– Tottenham Hotspur a eu des entretiens avec l’équipe de Serie A Hellas Verona au sujet du milieu de terrain Antonin Baracrapporte le journaliste Nicolas Schira.

Le joueur de 27 ans n’a rejoint Vérone depuis l’Udinese que l’été dernier, bien que le président du club soit prêt à le transférer pour 20 millions d’euros dans ce qui pourrait être le premier entrant des Spurs en janvier.

– L’AS Roma est intéressée par un transfert potentiel pour l’attaquant du Paris Saint-Germain Mauro Icardirapports Calciomercato.

Jose Mourinho a déjà ajouté à son équipe cette fenêtre, en signant Ainsley Maitland-Niles et Sergio Oliveira. Icardi, 28 ans, a eu du mal à se frayer un chemin dans l’équipe du PSG et pourrait être libre de quitter le club ce mois-ci, ajoute le rapport.

– Liverpool a refusé les approches de Leeds United et Monaco pour l’attaquant Takumi Minaminotandis qu’Atalanta a manifesté son intérêt pour l’attaquant Divock Originaldit le Courrier quotidien.

Minamino, 27 ans, est un joueur de l’équipe des Reds depuis son arrivée du FC Salzburg, le rapport affirmant qu’une offre substantielle devrait leur être faite pour laisser partir l’international japonais. Son coéquipier de Liverpool, Origi, a également manifesté l’intérêt de l’équipe de Serie A Atalanta, le contrat du joueur de 26 ans expirant cet été.

– Arrière latéral d’Aston Villa Ashley Jeune a refusé un déménagement potentiel à Newcastle United, rapporte Le miroir.

Le joueur de 36 ans est en fin de contrat avec les Villains cet été, alertant à la fois les Magpies et les autres combattants de la relégation Watford. Malgré une offre signalée de Newcastle, l’ancien international anglais a refusé la possibilité d’y être transféré.

– Crystal Palace cherche à faire le prêt pour l’attaquant Jean-Philippe Mateta permanent, dit Le soleil.

Le joueur de 24 ans en est à un an d’un prêt de 18 mois aux Eagles du club de Bundesliga de Mayence, qui aurait fixé une valorisation de 14 millions de livres sterling pour l’attaquant.