ROME: Andrea Pirlo espère que le début de l’année pourra donner un nouvel élan à son équipe de la Juventus lors de leur retour au combat contre l’Udinese dimanche avec une fin calamiteuse de 2020 dans la mémoire.

La domination de neuf ans du club turinois sur la Serie A est menacée cette saison, alors que les champions italiens doivent se frayer un chemin pour revenir au titre après avoir perdu six points en un jour avant la pause hivernale.

Dans le dernier tour d’action avant que la première division italienne ne s’arrête pendant 10 jours, la Juventus est tombée à sa première défaite en championnat sous Pirlo alors que la Fiorentina en difficulté a pris d’assaut une victoire choquante 3-0 à Turin.

Pour aggraver les choses, la défaite est survenue quelques heures après l’annonce de la nouvelle que Naples avait gagné un appel contre la décision de leur accorder une déduction d’un point et d’accorder à la Juve une victoire 3-0 pour ne pas se présenter pour son match de Serie A à Turin en Octobre.

Napoli a affirmé que leur autorité sanitaire locale leur avait ordonné de rester chez eux après que deux membres de l’équipe avaient été testés positifs pour COVID-19[feminine.

Mais leurs recours devant le tribunal disciplinaire de la Serie A et la Fédération italienne de football (FIGC) ont échoué devant le plus haut tribunal du sport italien, le Comité de garantie du Comité olympique italien (CONI), a ordonné que le match soit joué plus tard dans la saison.

La Juventus a donc perdu trois points de son total de championnat, et la combinaison ultérieure de la défaite de la Fiorentina et de la victoire tardive du leader de l’AC Milan contre la Lazio a soudainement laissé les champions à la sixième place et à 10 points du dessus – après avoir commencé la journée en troisième et quatre points. de la première place.

Cette séquence d’événements a laissé Pirlo et son côté avec une montagne à gravir s’ils veulent conserver la couronne nationale sur laquelle ils ont une emprise inébranlable depuis près d’une décennie.

La performance de la Juventus contre la Fiorentina a également troublé l’entraîneur recrue, qui a connu une saison de hauts et de bas depuis son premier poste de manager en remplaçant Maurizio Sarri l’année dernière.

«L’attitude était mauvaise», s’est-il plaint après le match. «Nous pensions déjà aux vacances.»

Le défenseur Leonardo Bonucci s’est excusé auprès des fans sur les réseaux sociaux, affirmant que c’était «la pire Juventus de la saison».

Il y aura peu de place pour l’erreur lorsque l’Udinese de milieu de table visitera le stade Allianz dimanche, car il s’agit du dernier test de la Juventus avant de se rendre à San Siro pour affronter l’invaincu Milan mercredi.

Les leaders de la ligue se rendront à Bénévent dimanche, tandis que l’Inter Milan, deuxième, un point en dessous d’eux, accueillera Crotone lors du coup d’envoi du déjeuner.

L’AS Roma, troisième, accueille la Sampdoria de Claudio Ranieri, tandis que le package surprise Sassuolo, quatrième, accueillera Atalanta au stade Mapei lors d’une rencontre intrigante de deux équipes divertissantes.