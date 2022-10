La Juventus veut un accord de janvier pour Jordi Alba

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La Juve veut un accord de janvier pour Jordi Alba

La Juventus s’intéresse à la signature de l’arrière gauche de Barcelone Jordi Alba dans la fenêtre de transfert de janvier, rapporte sportet le Blaugrana sont prêts à laisser l’international espagnol partir à la mi-saison afin de pouvoir réduire leur masse salariale.

La Bianconeri ont connu des difficultés cette saison, ne remportant que deux de leurs neuf matches toutes compétitions confondues, Alex Sandro étant critiqué pour ses performances. Il a été rapporté que le Brésilien quitterait le club à la fin de son contrat cet été.

Cela laisse la Juve à la recherche d’un nouvel arrière gauche. Alba a un contrat au Camp Nou jusqu’en 2024, et la Juve estime que le joueur de 33 ans serait une signature financièrement logique pour les deux clubs.

Jordi Alba pourrait-il être tenté de quitter Barcelone pour une nouvelle aventure avec la Juventus ? Éric Alonso/Getty Images

Cela pourrait également être une décision qui convient au joueur, car la concurrence de Marcos Alonso et Alex Balde est susceptible d’avoir un impact sur son temps de jeu.

BLOG EN DIRECT

13.09 BST : Attaquant de Tottenham Lucas Moura a dit AS qu’il pourrait être intéressé par un déménagement à Séville.

Moura, 30 ans, s’est retrouvé poussé dans l’ordre hiérarchique sous Antonio Conte et devra trouver un nouveau club s’il veut un football régulier en équipe première.

“Je ne connaissais pas l’intérêt de Séville, mais c’est un club que j’aime et une ville dont ils parlent très bien”, a déclaré Moura. “Jouer en Liga serait quelque chose de fantastique pour moi, car j’aime beaucoup ça.”

12h15 BST : Barcelone Frenkie de Jong reste sur la liste de souhaits de transfert de Manchester United, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN, tandis que le milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham sera également au cœur des plans de transfert de United l’été prochain.

Malgré le vif intérêt de United, De Jong est resté à Barcelone pendant la fenêtre de transfert, affirmant qu’il n’avait jamais voulu quitter les géants espagnols. Mais des sources ont déclaré à ESPN que le manager de United, Erik ten Hag, n’est pas rebuté par la position publique du joueur de 25 ans et n’exclura pas la possibilité de faire une autre offre l’été prochain. Il y a toujours un sentiment à Old Trafford que De Jong pourrait quitter Barcelone à l’avenir et il pourrait être convaincu de déménager à Manchester où il retrouverait son ancien manager de l’Ajax, Ten Hag.

11.21 BST : Wonderkid brésilien Endrick “est encore possible” pour le Real Madrid, selon Diario ASmalgré les informations le liant à un transfert vers les rivaux de la Liga, Barcelone.

Le journal affirme qu'”aucune décision n’a été prise” sur la prochaine étape pour l’attaquant de Palmeiras, 16 ans, les représentants d’Endrick étant conscients qu’il n’y a pas d’urgence étant donné qu’il ne peut pas quitter le Brésil avant d’avoir 18 ans.

La présidente de Palmeiras, Leila Pereira, a déclaré cette semaine qu'”aucun club européen” n’avait été en contact pour discuter d’un déménagement pour l’adolescent.

Madrid a ciblé le marché des jeunes brésiliens ces dernières années par le biais du dépisteur en chef Juni Calafat, en signant Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Reinier Jesus.

10h35 BST : Au cas où vous auriez manqué les nouvelles d’hier, Chelsea a tenté de s’assurer un avantage dans la course à la signature Christophe Nkunku du RB Leipzig en faisant en sorte que l’attaquant subisse des tests médicaux avant un déménagement proposé, ont déclaré des sources à James Olley d’ESPN.

Nkunku, 24 ans, a suscité l’intérêt de plusieurs grands clubs, dont Manchester United, le Real Madrid et le Bayern Munich. Mais Chelsea a tenté de se positionner en tête de file après avoir supervisé des tests privés à Francfort il y a quelques semaines en présence d’un orthopédiste de Chelsea.

09h48 BST : Les reportages de RMC Sport ce Kylian Mbappé voulait que le Paris Saint-Germain signe un joueur pour jouer en tant que n ° 9 cet été.

L’international français a suggéré un certain nombre de joueurs, tels que Gianluca Scamacca – signé pour West Ham United, Manchester United Marcus Rashfordplus la paire de Barcelone Ousmane Dembéléqui a signé un nouvel accord, et Robert Lewandowskiqui a quitté le Bayern Munich.

09h00 BST : Le directeur d’Aston Villa, Steven Gerrard, a déclaré que Douglas Louis n’est pas près de signer un nouveau contrat pour conjurer l’intérêt d’Arsenal.

Les Gunners ont fait deux offres de transfert pour le milieu de terrain brésilien à l’approche de la date limite de transfert cet été, qui ont toutes deux été rejetées par Villa.

Leur intérêt devrait être ravivé en janvier, mais Villa espère que le joueur de 24 ans signera un nouveau contrat.

“Aucune nouvelle concernant la prolongation de son séjour ici, donc cela n’a pas changé”, a déclaré Gerrard. “Mais ce que je dirais, c’est qu’il est très concentré, il s’est bien entraîné.

“Suis-je surpris par la spéculation? Non, parce que nous avons un jeune joueur brésilien qui a un talent fantastique, donc je m’attends à ce qu’on me pose souvent cette question au fil de la saison.

“Nous voulons qu’il reste ici, les propriétaires ont été très forts pour le garder ici. Nous ne voulions évidemment pas le perdre le dernier jour et il a très bien performé depuis et il s’est très bien entraîné et il est prêt à partir au weekend [at Leeds].”

PAPIER GOSSIP

– Depuis un début prometteur qui l’a vu marquer un but et faire une passe décisive contre Sassuolo, Angel Di Maria a déçu pendant sa courte période avec la Juventus et le club envisage déjà de rendre l’international argentin disponible pour un transfert en janvier, selon Calciomercato. L’ailier a raté quatre matches sur blessure et a reçu un carton rouge lors d’une défaite contre Monza lors du dernier match avant la trêve internationale, et est désormais banni pour deux matchs.

– L’AC Milan espère recruter l’ailier du Real Madrid Marco Asensio quand son contrat se termine cet été, mais Calciomercato suggère qu’ils seront confrontés à de sérieuses complications. Cela se traduit par l’intérêt de Barcelone et de la Juventus, qui souhaitent tous deux ajouter l’international espagnol sur un transfert gratuit.

– Lévi Colwill pourrait être prêté à Brighton & Hove Albion par Chelsea, mais le défenseur central est déjà examiné par divers clubs italiens, selon Calciomercato. Il est ajouté que l’AC Milan et Napoli ont tous deux déjà envisagé le joueur de 19 ans, tandis qu’Atalanta a un fort intérêt.

– Attaquant lyonnais Mateus Tête a laissé entendre qu’il souhaitait rester avec le club français, où il joue en prêt du Shakhtar Donetsk, de manière permanente. “Je suis très heureux ici, j’aime cette ville, j’aime ce club”, a déclaré l’ancien international brésilien de 22 ans, cité par Marché du pied. “C’est pratiquement ma deuxième famille et j’espère rester ici longtemps.”