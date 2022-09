La Juventus va déplacer Rabiot, Cuadrado, Di Maria

Adrien Rabiot, lié à Manchester United cet été, fait partie des joueurs que la Juventus souhaite quitter. Filippo Alfero – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: La Juve ne re-signera pas Rabiot, Cuadrado, Di Maria

La Juventus espère réduire sa masse salariale à l’été 2023 et La Gazzetta dello Sport a détaillé que Adrien Rabiot, Juan Cuadradoet Angel Di Maria font partie des joueurs qui partiraient pour que cela se produise.

Déjà prêté deux fois à Turin, Cuadrado a définitivement rejoint Je Bianconeri de Chelsea à l’été 2017, mais il semble que le temps du milieu de terrain colombien soit écoulé. Cela survient malgré le fait que la défaite contre Monza est le seul match que le joueur de 34 ans n’a pas commencé cette saison, car il a raté en raison d’une suspension.

2 Connexe

Le suivant sur la liste est Di Maria, qui a rejoint le Paris Saint-Germain cet été et n’a signé qu’un contrat d’un an pour que le meneur de jeu argentin ait la possibilité de revenir à Rosario Central.

Jusqu’à présent, les seules contributions de Di Maria à un but sont survenues lors de ses débuts, lorsqu’il a marqué et aidé lors d’une victoire 3-0 contre Sassuolo. Il a été expulsé plus récemment contre Monza.

Rabiot était fortement lié à Manchester United cet été et pourrait être lié une fois de plus à une sortie de la Juve – il a raté les trois derniers matches de Serie A en raison d’une blessure.

Deux autres joueurs sont mentionnés dans le rapport – défenseur Alexandre Sandro et gardien de but Carlo Pinsoglio. Sandro du FC Porto en 2015 et a fait 278 apparitions pour le club de Serie A. Pinsoglio a fait cinq apparitions lors de ses deux séjours avec la Juventus et a été envoyé sur divers prêts.

Les cinq joueurs mentionnés ont des contrats qui expirent à l’été 2023, ils seront donc disponibles en tant qu’agents libres.

PAPIER GOSSIP

– Avec l’entraîneur de l’AS Roma, Jose Mourinho, désireux de signer un autre défenseur central, Calciomercato ont rapporté que les Roms voient le match de l’Ajax Amsterdam Jurrien Bois comme la meilleure option pour renforcer leur défense. Cependant, le club de Serie A est susceptible de faire face à la concurrence de Bayern Munich et de Manchester United, et pourrait avoir du mal à respecter la valorisation de transfert de 30 millions d’euros de Timber. Je Giallorossi regardent également l’Eintracht Francfort Evan N’Dickaqui devrait être agent libre cet été et a suscité l’intérêt de la Juventus.

– Lionel Messi reste déterminé à décider de son avenir après la Coupe du monde, son contrat avec le PSG se terminant cet été. Peut-être dans cet esprit, Le soleil ont affirmé que l’Argentin n’avait pas encore reçu d’offres de contrat concrètes du PSG ou de tout autre club.

– Tel que rapporté par Marquel’Atletico Madrid poursuit ses négociations avec Barcelone concernant Antoine Griezmann, car ils espèrent signer définitivement le Français pour 20 à 25 millions d’euros, plutôt que la clause de 40 millions d’euros de son contrat de prêt qui sera activée s’il joue 45 minutes dans la moitié de leurs matchs. Atleti demande également à Griezmann de prendre une autre réduction de salaire après avoir déjà accepté une réduction pour les rejoindre.

– Les Roms travaillent avec Bryan Cristantel’agent de l’Italien pour prolonger le contrat de l’international italien au-delà de son expiration actuelle à l’été 2024, comme le rapporte Calciomercatoavec son nouvel accord prévu pour durer jusqu’en 2027. Une partie de la réflexion consiste à envoyer un message clair à la Juventus et à l’AC Milan que le milieu de terrain n’est pas disponible.

– Fabien Delph a annoncé sur Instagram qu’il prend sa retraite en tant que footballeur professionnel. Le milieu de terrain a joué pour Leeds United, Aston Villa, Manchester City et Everton, quittant les Toffees à la fin de la saison dernière.